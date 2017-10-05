Dünyanın En Tuhaf Çiftlik Oyununda Yaramaz Bir Kaz Oluyoruz!

Pek çok enteresan oyun görmüştük, fakat çiftlikteki bir kaz olmak muhtemelen kimsenin aklına gelmemiştir. House House Games sayesinde yaramaz bir kazı yöneterek sayısız muzurluklar yapabileceğiz.

Hemen herkes daha önce bir kaz görmüştür. Aslında bu yaramaz ve agresif canlılar için kuğuların sarhoş versiyonu diyebiliriz. Görünüşleri ne kadar temiz ve güzelse, huyları da bir o kadar insanı hayattan bezdiren cinsten. Kendi halindeki insanlara saldırmaları ya da dikkat çekmek için avaz avaz bağırmaları, bunun en iyi göstergesi.

Avustralyalı oyun şirketi House House Games, YouTube kanalı üzerinden henüz beta aşamasında olan bir çiftlik oyunu ile ilgili oynanışını gösteren Untitled Goose Game'in(Başlıksız Kaz Oyunu) isimli bir video yayınladı.

Oyun, daha önce pek çok oyunda gördüğümüz bir çiftlik sahnesinde geçiyor. Fark, bu kez bir çiftçiyi değil yaramaz bir kazı kontrol ediyor olmamız. Kazımızın elinde bir yapılacaklar listesi var ve bu liste, tamamen ‘bir kaza yakışır’ yaramazlıklar içeriyor.

Bazen çiftçinin anahtarını çalıp peşimizden koşturuyoruz, bazen de su hortumu ile ıslatıyoruz. Ancak bu oyunda çiftçiyi kesinlikle rahat bırakmıyoruz.

Şirket, oyunu 2018 yılının başında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu çılgın kazı kontrol etmek, oyun oynarken kahkahalar atmak isteyen herkes için son derece keyifli olacak.