İngiltere merkezli araştırma şirketi Statista, dünya genelinde internetin en pahalı ve en ucuz ülkelerinin yer aldığı bir rapor yayınladı.

Ülkemizde internet fiyatlarının, özellikle de uygulanan AKK sistemi sebebiyle çok fazla olduğuna yönelik eleştiriler her zaman dile getirilmiştir. Belki bulunduğumuz coğrafyaya göre bunda haklılık payı bulunabilir, peki dünya genelinde baktığımızda da durum aynı mı?

İngiltere merkezli araştırma şirketi Statista, dünyanın en pahalı ve en ucuz internetini kullanan ülkelerin yer aldığı bir rapor hazırladı. Aşağıdan da görebileceğiniz üzere en ucuz internet, şaşırtıcı bir biçimde İran’a ait. İran halkı, internet için aylık ortalama 5.37 dolar ödüyor. Bu da günümüz kuruyla 21 TL gibi bir rakama tekabül ediyor.

İran’ı Ukrayna, Rusya, Moldova ve yine şaşırtıcı bir şekilde Suriye takip ediyor. Avrupa’nın en hızlı internetine sahip Romanya ise vatandaşlarından aylık ortalama 13.47 dolar (53 TL) alıyor. Burkina Faso'lu insanlar için internet, sanırım bizlere nazaran çok fazla şey anlam ifade ediyor. Zira bir Burkina Faso'lunun internete aylık ödediği tutar 961.22 dolar.

Statista’nın listesinde toplam 196 ülke bulunuyor. Türkiye, bu listede 26.05 dolar ile 26. sırada bulunuyor. Ülkemizin mevcut internet altyapısını da hesaba katarsak, bu rakamın ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.