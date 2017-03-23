Dünyanın En Ünlü 6 Sihirbazlık Numarası ve Çözümleri!

Sihirbazlık numaralarının nasıl yapıldığını merak edenler, toplaşın: Dünyanın en ünlü 6 sihirbazlık numarasının nasıl yapıldığını açıklıyoruz.

Sihirbazlar Çetesi’ni izlediniz mi? Sihirbaz temalı konular seven kullanıcılar için muhteşem bir film serisi olduğunu söyleyebilirim. Yayınlanan iki film de muazzamdı. Peki, bir sihirbazın hamlelerini nasıl yaptığını biliyor musunuz? Bugün sizlere en ünlü 6 sihirbazlık numarasının nasıl gerçekleştiğini göstereceğiz. Öncelikle belirtelim, sihirbazlık bir kandırma sanatıdır. İzlediğimizde buna inanmamızın sebebi aslında budur. Bir sihirbazın asıl başarısı, kullanıcının düşünmediğini düşünüp izleyicilerin ilgisini bir yere toplarken, arka planda yaptığı işlerdir. İşinize yarayacağını düşündüğümüz 6 sihirbazlık numarasını sizlere sunuyoruz.

Bir insanı yarıya kesmek

Bu, sihirbazlık gösterilerinde en ön plana çıkan numaralardandır. Yıllarca bunun nasıl yapıldığı çözülemedi ancak her gösterinin ardında bir kurnazlık yatar. Sihirbaz, oraya bir kişinin girdiğini size kanıtlar ve buna inanırız ancak, orada iki kişi olduğunu söylemek gerekiyor. Sihirbazların en çok kullandığı kurnazlığın başında ayna kullanmak geldiğini belirtelim. Elbette her sihirbazın farklı numarası bulunuyor ancak insanı ikiye ayırmak mümkün değil, bu numaranın çözümü iki asistan kullanmaktan geçiyor.

Yırtık Banknot

Dünyanın en ünlü sihirbazı olarak ilan edilen David Copperfield, bir süre önce bir parayı kalemden kopararak geçirmiş ancak hemen ardından paranın hasarsız olduğunu göstermişti. Burada yer alan çözüm, aslında ikiye bölünmüş bir kalemden geçiyor. Kalem, çok güçlü mıknatıslarla donatılmış, David parayı kalemden kopararak geçirmeye çalışırken, aslında para kopmuyor kalem ikiye ayrılıyor ve para geçtikten sonra kimse görmeden tekrar birleşiyor. Burada, bir paranın kaleme hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini düşünen bizler için güzel bir sihirbazlık numarası yapılmış oldu.

Levitasyon

Bu hileyi artık herkes biliyor. Bir sopayı tutarak havada asılı duran keşişlerin nasıl orada durduğunu merak ediyorsanız, yere serdikleri halı veya daha farklı bir dekorasyonun altında tuttukları sopa ile bağlantılı bir levha vardır. Tuttukları sopa koldan içeriye girer, gövdeden geçer ve oturulacak bir alan oluşturur. Bu sayede adamın havada oturduğunu görmüş oluruz.

Kaybolan bardak

Bir masaya bardak koyup üzerine mendil yerleştirilen sonra bardağın kaybolmasıyla sonuçlanan sihirbazlık gösterilerini çok görmüşüzdür. Bunun da son derece basit bir çözümü bulunduğunu belirtelim. Sihirbaz, bardağın üzerine mendili koyduktan sonra bardak, direkt olarak masanın üzerinde yer alan gizli bir bölmeye gider. Zaten bardağı en başta kaybederiz. Bardağı kaybettikten sonra hala bardak varmış gibi gözükmesini sağlayan gizli bir tel bulunuyor mendilin üzerinde. Mendil havaya atılınca, bardağın olmadığı gözükür ve son derece kusursuz bir gösteri yapılır. Bu tarz kaybolma hikayelerinin geneli bu şekildedir.

Zikzak insan

Burada asıl marifetin sihirbazda değil asistanda olduğunu söylemek gerekiyor. Asistanın içine girdiği kutuyu üç parçaya bölen sihirbaz bunları gerçekleştirirken, içeride yer alan asistan kutuya göre çok değişik pozisyona geçmeli, ellerini ve ayaklarını kutuya göre şekillendirmelidir.

Michael Jackson’ın yerçekimine meydan okuması

Michael Jackson, pop müziğinin kralı ve dans figürleri ile hafızalara kazınmış bir isim. Ay yürüyüşü gibi muhteşem dansları olan Michael Jackson’ın yerçekimine meydan okuduğu “Smooth Criminal” parçası, sihirbazlık numarası olarak gösterilebilir. Zira hiçbir insan evladının o açılarda ayakta durması mümkün değildir. Jackson ve dansçıları burada özel tasarlanmış bir ayakkabı giyiyorlar. Ayakkabıların topukları yere gizlice sabitlenmiş çivilere takılıyor ve ayakkabının özel tasarımı sayesinde yaklaşık 45 derecelik eğime ulaşan Michael, bunu yaparken birçoğuna göre imkansızı başarmıştı.

Bu numaralar konusunda sizleri aydınlatmaya çalıştık. İnsanoğlu yeni sihirbazlık numaraları geldikçe bunlara şaşırmaya devam edecektir, unutmayın sihirbazlık bir kandırma sanatıdır.