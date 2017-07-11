Dünyanın En Ünlü Fotoğrafının Çekildiği Yerin Şimdiki Hali

Dünyanın en ünlü fotoğraflarından birisi olan "Blink" fotoğrafı, şimdilerde ciddi bir değişim yaşamış. Bölgenin şimdiki halini görünce gözlerinize fazlasıyla şaşıracaksınız.

Dünyanın en ünlü görsellerinden birisi olarak tarihe geçen Windows XP masaüstü fotoğrafının çekildiği yerin son halinin yerinde, şimdilerde yeller esiyor. Yaklaşık 1 milyar bilgisayarda duvar kağıdı olarak kullanılmış “Bliss” isimli efsanevi duvar kağıdı, 1988 yılında Charles O’Rear tarafından çekilmişti.

Windows XP'nin geliştirildiği sırada dünyanın en zengin adamı Bill Gates tarafından satın alınan bu fotoğraf, Windows XP işletim sisteminin masaüstü fotoğrafı olarak seçilmişti.

Aradan 29 yıl geçtikten sonra fotoğrafın çekildiği Kaliforniya’daki bu bölge, çok ciddi bir değişime uğramış. Şu anda Google’ın sunduğu Street View sayesinde fotoğrafın çekildiği yeri bularak şimdiki halini görebilirsiniz. Üzüm bağına çevrilen güzel ova eskisi kadar güzel manzara sunmasa da sahibine para kazandırmaya devam ediyor.

Bu manzaranın fotoğrafını en son Ocak 2017’de çeken Google, bölgeyi geçmiş yıllarda da ziyaret etmiş. Google’ın eski yıllara ait sokak görünümlerine zaman çizelgesinden ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte Google Haritalar üzerinden “38.250775, -122.408782” koordinatlarını yazarak söz konusu konuma ulaşabilirsiniz.