Korsan Film Sitesi 123movies Kapanacağını Açıkladı

Sunduğu sayısız filmle, dünyanın en ünlü korsan film ve dizi sitesi 123movies, kendi sitesinden yaptığı açıklamayla bu hafta sonu kapanacağını duyurdu.

İnternet üzerinden korsan filmler sunan ünlü web sitesi 123movies, resmi olarak kapatılacağını duyurdu. Yayınlanan bir mesaja göre site, bu haftanın sonunda kapılarını tüm kullanıcılarına kapatacak. Ünlü korsan film sitesi, bu kapatmanın dışında kullanıcılara bir de uyarı yaptı. 123movies, kullanıcılarına bundan sonra film ve dizi izlemek istediklerinde, bunların yasal ücretlerini ödeyerek yapımcılara saygı göstermeleri gerektiğini belirtti (biraz geç kalınmış sanki).

Her gün milyonlarca ziyaretçiye hizmet veren 123movies (hub), internet üzerindeki en büyük korsan film arşivlerinden birine sahipti. Sitenin operatörleri tarafından açıklanan bilgi, bu haftanın sonuna kadar sitenin kapanacağını gösteriyor. “Yıllardır film ve dizilere bağlantılar sağlıyoruz. Şimdi veda etme zamanı. 123movies ekibi olarak, uzun zamandır bizimle olduğunuz ve bizlere arkadaşlık yaptığınız için teşekkür ederiz” diyen 123movies ekibinin neden birden bire siteyi kapatma kararı aldığı bilinmiyor.

Kullanıcıları bundan sonra film ve dizilerin paralarını ödeyerek izlemeye teşvik eden 123movies’in neden bu kararı aldığı ilerleyen günlerde açığa çıkacaktır. Tahminlere göre ekip, yasal baskıya daha fazla dayanamayarak bu kararı aldı. Dünyanın en popüler yasadışı siteleri arasında yer alan 123movies, Vietnam’da işletiliyor ve aylık olarak 98 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.