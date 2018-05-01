Dota 2 Figürleri Haziran Ayında Piyasaya Sürülecek

En sevilen online oyunlardan biri olan Dota 2, hayranlarına özel, lisanlı karakter figürlerini önümüzdeki yaz piyasaya sürecek.

Valve yapımı Dota 2, League of Legends ile birlikte en çok sevilen MOBA oyunlarından birisi. Zorluğu ile bilinen Dota 2, gelecek günlerde Funko ile işbirliğine gidecek. Hayranlar, bu sayede bazı karakter figürlerini satın alabilecekler.

Dota 2, şirket tarafından bugün açıklandığı gibi kendi resmi Funko Pop oyuncaklarını piyasaya sürmek için geri sayıma başladı bile. Aynı zamanda Funko, tüm yeni Funko Pop oyuncaklarını Twitter hesabından paylaştı.

Bilmeyenler için Funko Pops, Japonca'da 'chibi' stilini taklit eden son derece cici bir koleksiyon figürler setidir. Figürler, genellikle çizgi roman, televizyon şovları, müzik ve bu durumda video oyunlarındaki karakterlerden oluşur. Figürlerse genellikle plastik yahut vinilden yapılıyor.

Dota 2 hayranlarını sevindirecek bu figürler, haziran ayında satışa sunulacak.