Dünyanın en ünlü silahlarından AK-47'yi üreten Kalaşnikof'un bilinmeyen ürünlerine değindik.

Kalaşnikof dediğimiz zaman akıllarımıza, haberlerde sık sık gödrüğümüz PKK dahil pek çok terörist grubunun ana silahı gelir. Bunların dışında CS ve sonrasında çıkan oyunlarını oynayan oyuncuların da yakından tanıyacağı Kalaşnikof (AK-47) tüfeği, aslında hala hizmet veren “Kalaşnikof” markasının bir ürünü. Ürettikleri tüfekleri teröristlerin kullanmasından dolayı çok fazla ünlenen Kalaşnikof yalnızca tüfek yapmıyor, günümüzde hala etkin bir şekilde askeri sanayii için yeni şeyler de üretiyor.

Bugün sizlere Kalaşnikof’un elinden çıkan 5 ürün tanıtacağım. Bu ürünler Kalaşnikof tüfeği kadar ünlenir mi bilemiyorum artık.

İHA-SAVAR Tüfek

Kalaşnikof’un elinden çıkan son model bir tüfek olan REX 1 radyoelektronik tüfek, görmesi bile çok zor olan insansız hava araçlarını yakalayabilmesi gibi özelliklere sahip. Normal silahlar gibi mermi kullanmayan bu tüfek, drone gibi aletleri radyoelektrikle yakalayarak kontrolü ele geçiriyor.

Otomatik Savaş Sistemi: SORATNİK

Rusya Savunma Bakanlığı’na özel olarak geliştirilen SORATNİK, 2017 baharında geliştirme aşamasını başarıyla tamamladı. Tank benzeri robot, dışarıdan hiçbir yardım almadan hedefleri tespit ederek takip veya imha edebiliyor.

Uçan Otomobil

CS:GO’da satın aldığınız AK-47 ile aynı markaya sahip olan bu uçan otomobil, gelecekte yeni ulaşım araçlarımız olabilir. Kalaşnikof’un gerçekleştirdiği bu cihaz, bir kişiyi üzerinde taşıyabiliyor.

ZALA 421-16E2 Keşif Uçağı

Yine Kalaşnikof’un ellerinden çıkan bu insansız hava aracı, askeri müdahale gerektiren durumlarda hayat kurtarması için geliştirildi. Araç, belirli bir bölgeyi gözlemleme, güvenliği sağlama, karadaki grupları bu bölgeye yönlendirme gibi çok özel görevleri yerine getirebiliyor.

Sessiz Motosiklet

Çoğu motosiklet tutkunu motordan çıkan sesin yüksek olmasını ister, ancak bir istihbarat timinde çalışıyorsanız, bu siz sizin ifşa olmanızı sağlayabilir. Kalaşnikof’un elektrikli motoru ile ses derdiniz ortadan kalkıyor.

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