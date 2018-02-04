Bu gece düzenlenecek olan Super Bowl 2018’de yayınlanacak birbirinden iddialı reklamları sizler için listeledik.

Dünyaca ünlü şirketler, her sene en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Super Bowl etkinliğinde birbirinden iddialı reklamlar sunmak için yarışırlar. Super Bowl, aslında Amerika’nın en ünlü sporu olan Amerikan futbolu, ya da bizim ülkemizdeki adıyla “korumalı futbol” için yapılmış bir lig. Uzun süren bir maratonun ardından final mücadelesine çıkan 2 takım, Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok köşesinden bir bayram havasında izleniyor.

Bu kadar insanın bu müsabakayı izlemesi de, reklamverenleri memnun ediyor. Super Bowl’a özel olarak hazırlanmış başarılı reklamlarla, izleyicilere bir bütün halinde şov sunuluyor. Bu sene gerçekleşen Super Bowl da yine birbirinden iddialı reklamlarla geliyor. Morgan Freeman, Keanu Reeves, Tiffany Hadis, Danny DeVito, David Schwimmer, Peter Dinklage gibi isimlerin yer aldığı reklam filmleri bu gece düzenlenecek büyük müsabaka ile tüm dünyaya duyuruluyor.

4 Şubat’ı 5 Şubat’a bağlayan gece (bu gece), Türkiye saati ile 2.30’da başlayacak Super Bowl, New England Patriots ile Philadelphia Eagles’ı karşı karşıya getirecek. Bu şovun devam ettiği sürede ise birbirinden iddialı reklamlar yayınlanacak. Bugün sizlere Super Bowl 2018 için hazırlanmış en başarılı reklamları göstereceğim. Bakalım, hangi reklamı daha çok beğeneceksiniz? Benim favorim Doritos reklamları oldu. Beğendiğiniz reklamı bizlere yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Doritos

Squarespace

Febreze

Lexus LC / Black Panther

Avocados from Mexico

M&M's - feat. Danny DeVito

Groupon

Bud Light

Skittles - feat. David Schwimmer

KFC

Tom Clancy's Jack Ryan