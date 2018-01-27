Dünyanın En Uzun Adamı Dünyanın En Kısa Kadınıyla Buluştu

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, Mısır'da bir fotoğraf çekimi etkinliği için, dünyanın en kısa boylu kadını ile buluştu ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sultan Kösen an itibarı ile 2 metre 52 santimlik boyuyla dünyanın yaşayan en uzun boylu insanı olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Kendisi Guinness Rekorlar Kitabı'na da bu özelliği ile girmeyi başarmıştı. Mısır'da gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında, Sultan Kösen ile dünyanın en kısa boylu kadını olan Jyoti Amge buluştu.

Sultan Kösen'in yanında oldukça ilginç bir fotoğraf karesi oluşturan Jyoti Amge ise Hindistan vatandaşı ve sadece 63 santim boyunda. Mısır Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak etkinliğie katılan bu iki isim de 2011 yılında ünvanlarını rekorlar kitabına tescillettirmişlerdi. O günden beri ikisinin de rekoru henüz kırılmadı.

24 yaşındaki Jyoti Amge ile Sultan Kösen'in kareleri oldukça hoş dursa da, iki ismin de boyları vesilesiyle çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu unutmamak gerek. Örneğin Sultan Kösen'in boyu 2011'e kadar halen uzamaya devam ediyordu ve gördüğü radyoterapi sonrası boyunun uzaması durdurulmuştu. Bu vesileyle iki ismin de sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesini dileyelim.