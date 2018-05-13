Dünyanın En Uzun Binasını Keşfedin: Burj Khalifa

Dubai, turistik bazda globalleşmiş bir şehir. Ekseriyetle dünya zenginlerini ağırlayan Dubai, dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'ya da ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın insan eliyle yapılmış en uzun yapısı olan Burj Khalifa, nam-ı diğer Burç Halife, Dubai'nin küresel bir şehir olmasında büyük rol oynuyor. Peki bu binada konaklanabiliyor mu, konaklanabiliyorsa ne kadar? Bütün detaylarıyla anlatıyoruz.

828 metrelik, 200 katlık ve 1.5 milyar dolarlık yatırımla olan Burj Khalifa projesi, Ocak 2010'da Dubai'nin hükümdarı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum tarafından açıldı.

Burj Khalifa'nın Enleri:

-Dünyadaki en uzun yapı.

-Dünyanın en çok kata sahip binası.

-Dünyanın en yüksek gözlem güvertesi.

-Dünyanın en yüksek katlara ve en uzun sürede çıkabilen asansörü.

-Dünyada en yüksek konumda bulunan yüzme havuzu (76. katta).

Burj, Arapça'da kule anlamına geliyor.

Binanın İç Tasarımı Nasıl Görünüyor?

İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani tarafından tasarlanan Burj Khalifa, gri bir iç tasarım, görkemli kumaşlar ve Japon ahşap zeminler ile minimalist bir tarza sahip. 160 odada her biri özel tasarlanmış mobilyalar var.

Binada her konuğa VIP karşılama hizmeti veriliyor, binaya giren her ziyaretçiye girer girmez kişisel uşak tahsis ediliyor.

Daha uzun bir süre konaklamak isteyenler için Armani Residences, 9-16. katlarda bulunan 144 süiti ile, hepsi aynı derecede farklı özelliklere sahip olup, lobide özenle seçilen mağaza koleksiyonuna erişim imkanı sunuyor.

Otel, ayrıca İtalyan, Japon, Hindistan, Avrupa ve Akdeniz yemeklerini kapsayan eşsiz bir yemek deneyimi de sunuyor. Otelde kalabilmek ise geceliği 2.665 TL'den başlıyor.

Dünyaya En Yüksekten Bakın

Şehrin nefes kesen manzarasını size sunan 'The Top', dünyanın en yüksek açık hava rasathanesine ev sahipliği yapıyor. Bilet fiyatları, binayı hangi saatlerde ziyaret etmek istediğinize göre değişiyor. Bina sırasında beklemek istemiyorsanız ve fahiş fiyatlardan kaçınmak istiyorsanız rezervasyon yapmanız öneriliyor. Ayriyeten site üzerinden aynı gün içinde alınmış biletler çok daha pahalı. Binaya engelliler ve çocuklar da girebiliyor. Binaya giriş ücretiyse yetişkinler için 150 dolarken 4-11 yaş arası çocuklarda 106 dolar civarında.

Gökyüzünde Bir Akşam Yemeği

Son olarak yazımızı burada 'akşam yemeği yemek kaça mal oluyor?' sorusunu cevaplayarak bitiriyoruz. 122. katta olan yemek kısmına asansörle 45 saniyede çıkabiliyorsunuz. Yine belirtmeliyiz ki; burası dünyanın en yüksek hava restorantı ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmamak için çalışıyor. Haute mutfağına sahip bu bölümde her çeşitten yemek var. 5 çayındaki sıcacık çöreklerden tutun da cep yakmayacak sandiviçlere kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Eğer doların bu denli yükselmesi sizin için sorun değilse ve Dubai'ye yolunuz düşmüşse Burj Khalifa'nın restorantına bir uğramanızı tavsiye ederiz.