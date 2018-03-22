Dünyanın En Uzun Heykelinin Yapımı Tamamlanmak Üzere

Hindistan'da yapılan bu heykelin uzunluğu, Özgürlük Anıtı'nın uzunluğundan iki kat fazla olacak. 'Birlik Heykeli'nin yapımının Ekim ayında biteceği düşünülüyor.

Hindistan'ın Gurjarat eyaletinde, Sadhu isimli bir adada geçtiğimiz senelerde inşasına başlanan heykel, henüz tamamlanmasa da, yapım aşamasını gösteren fotoğrafları bile dikkat çekmeye yetti. Bağımsızlık mücadelesinin ilk yıllarında Hindistan için büyük emek harcayan değerli siyasetçi Sardar Vallabhbhai Patel anısına yapılan heykel, Ekim ayında inşası tamamlandıktan sonra ziyarete açılacak.

Heykel 226.9 milyon euro değerinde ve dünyanın en yüksek heykeli olan Buda İlkbahar Tapınağı'ndan yaklaşık olarak 100 metre daha yüksek olacak. Ancak gelen fotoğraflara bakılırsa, henüz yapının üzerinde çok çalışılması gerekiyor. Bittikten sonra ise son derece dikkat çekici bir heykel olacağı şimdiden ortada. Heykelin temelinde ve yapımında geri dönüştürülmüş demir kullanılmış ve şimdiden kullanılan yapı malzemelerinin miktarı tonları geçmiş. durumda.

Heykelin uzunluğu 182 metre olacak ve altında müze benzeri bir tesisin olacağı düşünülüyor. Yapımına başlandığı yıllarda halktan da bağışlar toplanmış ve heykel, bu sayede devletin ayırdığı bütçeden daha azına mal olmuş durumda. Böyle gösterişli bir anıt tabii ki beğenilecek ancak sadece bir heykel için bu kadar fazla harcama yapılması, Hindistan'da bolca konuşuldu ve eleştirenlerin sayısı da az değil. Peki sizce böyle gösterişli bir heykel için harcanan bunca paraya değer mi? Yoksa Hindistan işi biraz abartmış mı?