Yaklaşık 9 saat sürerek rekor kıran gökkuşağı, Tayvan’da 2 bilim insanı tarafından kaydedildi.

Güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen gökkuşağı, çoğunlukla oluştuktan birkaç dakika sonra kaybolur. Teipai'deki Çin Kültür Üniversitesi'nden görünen ve 30 Kasım'da oluşan gökkuşağı, sıradan gök kuşaklarından oldukça uzun sürdü.

Chou Kun-hsuan ve Liu Ching-huang tarafından kampüs binasının çatısından fark edilen gökkuşağı, saat 6:57’de başlayıp 3:55’e kadar toplam 8 saat 58 dakika sürdü. Kayıt altına alınan bir önceki rekor 1994 yılında Yorkshire ingiltere’de 6 saat süren bir gökkuşağı idi.

Iki bilim insanı, gökkuşağının ısısının her 30 dakikada 6 derece azaldığını kanıtlayarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor. Ayrıca bilim insanları gökkuşağının bir değil, dört gökkuşağının birleşmesinden oluştuğunu söylediler.