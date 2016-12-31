Dünyanın En Uzun Üçüncü Duvarı Türk Seddi’nin Son Hali Görüntülendi

Türkiye – Suriye sınırına örülen ve dünyanın en uzun üçüncü duvarı olacak olan Türk Seddi’nin son hali ilk kez görüntüledi.

Bildiğiniz gibi ülkemiz, Suriye sınırında terör örgütlerine karşı önemli bir mücadele sürdürerek Türkiye sınırını en iyi şekilde korumaya çalışıyor. Ayrıca bir süredir yapımı süren Türkiye – Suriye sınırına örülen duvar, iki ülke arasındaki geçişleri zorlaştırarak ülkemizin daha da güvende olmasını sağlayacak.

Türk Seddi olarak da nitelendirilen bu duvarın son hali ilk kez bir SABAH muhabiri tarafından görüntülendi. Fotoğraflara göre Türk Seddi’nin büyük bir kısmı tamamlanmış durumda.

Ayrıca dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğini de taşıyan bu Türk Seddi, tüm hat boyunca 2 metre uzunluğundaki ve 7 metre genişliğindeki 7 tonluk seyyar bloklardan oluşuyor.