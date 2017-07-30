Dünyanın En Uzun Yaya Köprüsü, İsviçre'de Açılıyor!

Dünyanın en uzun askıda yaya köprüsü olarak adlandırılan 500 metrelik uzunluğa sahip köprü, İsviçre'de kullanıma açılıyor.

İsviçre'nin Zermatt kentinin yakınlarında açılan köprü, normal köprülerden biraz daha farklı. Bu köprü, dünyanın en uzun yaya köprüsü olma ünvanına sahip. Ayrıca yaklaşık 500 metrelik (1,640 ft) uzunluğa sahip.

Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen 494m'lik köprü, Grabengufer vadisine 85 metre kadar yükseklikte asılı olarak duruyor. Zermatt Turizm Kurulu'na göre bu köprü dünyanın en uzun yaya köprüsü ancak Avusturya'nın Reutte kentindeki 405m'lik bir köprü yerden 110m yükseklikte bulunuyor. Aynı şeyleri Avusturya da düşünüyor.

Aslında bu köprünün yerinde başka bir köprü vardı ancak kaya düşmeleri sonucunda zarar gördüğü için yenisi yapıldı. Halatları yaklaşık sekiz ton ağırlığında olan yeni köprü, sallanmasını önleyecek yeni bir sisteme sahip.

Matterhorn dağ manzaralı köprü, güney İsviçre'de Zermatt ile Grächen arasındaki yürüyüş yolunun bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca aşağıdaki videodan da köprüyü görebilirsiniz.