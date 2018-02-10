Türünün son üyesi olduğu düşünülen Seafencas su kurbağası, 10 yıldır çiftleşmek için eş arıyor.

Güney Amerika'daki Seafencas su kurbağalarının neredeyse soyu tükendi. Seafencas su kurbağası Romeo'yu çiftleştirmek için, 10 yıldan fazla bir süredir eş aranıyor. Romeo’yu 2008 yılında doğada yakalayan biyologlar o zamanlar da bu türün tükenmekte olduğunu biliyorlardı. Ancak durumun bu kadar da kötü olduğunu tahmin edememişlerdi.

Romeo’yu yakaladıktan sonra araştırmalara başlayan biyologlar, son on yılda erkek yada dişi bir Seafencas su kurbağasına rastlayamadılar. Küresel Vahşi Doğal Yaşamı Koruma grubunun aklına oldukça ilginç bir fikir geldi. Romeoyu çiftleştirmek için sevgililer gününün de yaklaşmasını fırsat gören Doğal Yaşamı Koruma grubu, kurbağaya özel online ilişki profili oluşturdu.

Eskiden Seafencas kurbağalarının yağmur ormanlarının en az 10 farklı yerinde yaşadığı düşünülüyor. Ancak, birçok kurbağa tükenmesine tükenmesine neden olan “chytridiomycosis” hastalığı bu türün de yok olmasına neden olmuş olabilir. Oluşturulan profilden de olumlu bir sonuç çıkmazsa ekip bu bölgelerde eş aramaya başlayacak. Peki, sizce Romeo sevgilisine kavuşabilecek mi?