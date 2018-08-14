Dünyanın En Yaşanılabilir Şehirleri Açıklandı

İngiliz The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit tarafından yayımlanan dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde, Avusturya'nın başkenti Viyana ilk sırada yer aldı.

Viyana, böylelikle, geçen yılın birincisi Avustralya'nın Melbourn kentini geride bıraktı. Geçtiğimiz 7 yılın birincisi Melbourn ise, listenin ikinci sırasına yerleşti.

Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyanın 140 şehrindeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı olanakları değerlendirilerek hazırlanıyor. Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki seneye göre ilerleme kaydetti.

Yaşam şartlarının en kötü olduğu şehirlerin başında ise Suriye'nin başkenti Şam yer aldı. Şam'ı Dhaka (Bangladeş), Lagos (Nijerya), Karaçi (Pakistan) ve Port Moresby (Papua Yeni Gine) takip etti.

İşte 2018 yılındaki en yaşanılabilir ilk 10 şehir:

1. Viyana / Avusturya

2. Melbourne / Avustralya

3. Osaka / Japonya

4. Calgary / Kanada

5. Sydney / Avustralya

6. Vancouver / Kanada

7. Tokyo / Japonya

8. Toronto / Kanada

9. Kopenhag / Danimarka

10. Adelaide / Avustralya