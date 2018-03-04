Dünyanın En Yaşanılası 10 Ülkesi

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre dünyanın en yaşanılası 10 ülkesini sizler için listeledik.

Herkesin doğduğu ve büyüdüğü yer kendisi için farklı bir anlam taşır ve bir başka güzel gelir. Ancak bu durumu göz ardı ettiğimizde sunduğu sosyal olanaklar ve yaşam standartlarıyla bazı ülkeler gerçekten yaşamak için en iyileri.

Birleşmiş Milletler kısa bir süre önce, insanların uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşadığı ülkeleri gösteren İnsani Gelişme Raporunu yayınladı. Bu rapordaki ülkeler yaşam beklentisi, eğitim, cinsiyet eşitliği ve finansal servet gibi kategorilere göre listelendi. İsterseniz lafı fazla uzatmadan dünyanın en yaşanılabilir 10 ülkesine geçelim.

10. Kanada

İnsanlarının kibarlığıyla bazen alay konusu olsa da, sunduğu sosyal yaşam olanakları sayesinde Kanada birçok kişinin yerleşmeyi düşündüğü yerlerin başında yer alıyor. Bu ülke eğitim açısından en üst sıralarda yer alıyor.

9. İzlanda

İzlanda’daki insanların ömürleri ortalama 82.7 yıl sürüyor ve ülkedeki kişilerin yaşamdan beklentileri çok yüksek.

8. İrlanda

İrlanda’da suç oranları oldukça düşük, son paylaşılan bilgilere göre cinayet oranı 100 bin kişide 1.1 düzeyinde.

7. Hollanda

Hollanda’nın tek eksisi düşük oranda bir gelir eşitsizliği olması bunun dışında bu ülkede muhteşem bir yaşam sürebilirsiniz.

6. Singapur

Bu ülkenin insanları İzlanda’dan daha uzun süre yaşıyorlar. Singapurun ortalama yaşam süresi 83 yıl.

5. Danimarka

Sıralamada Danimarka Singapur ile eşit yere sahip. Ülkede maaşlara göre hesaplanan cinsiyet farkı %7.8 olarak tespit edildi.

4. Almanya

2014 yılının Ekim ayı itibariyle nüfusun %96’sından fazlasının orta öğretime sahip olduğu Almanya’da üniversite eğitimi tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

3. İsviçre

İsviçre sağlık konusunda dünyanın en üst sıralarında yer alan ülkelerden biridir. Buradaki insanlar da ortalama olarak 83 yaşına kadar yaşarlar.

2. Avustralya

Avustralya uzun eğitim süreleriyle dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler çoğu öğrencinin yaklaşık 20 yıldır okula gittiğini açıkladı.

1. Norveç

Son 13 yıldır Norveç, hayat standardı ve eğitim düzeyinde yüksek sıralarda yer alıyor. Ayrıca ülkenin kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemi sayesinde ortalama yaşama süresi 82 yıl civarında.

BM’nin raporuna göre dünya son dönemde yaşamak için daha iyi bir yer haline geliyor. 800 milyon insan hala açlıkla boğuşuyor olsa da, son 25 yılda 1 milyardan fazla insan aşırı yoksulluktan orta seviye gelir düzeyine yükseldi.