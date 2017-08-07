82 Yaşındaki Masako Wakamiya dünyanın en yaşlı Apple uygulaması geliştiricilerinden biri. Wakamiya Apple'ın bu yıl düzenlenecek olan Uluslararası Geliştirici Konferansı'na bile davet edilmiş.

82 Yaşındaki Masako Wakamiya dünyanın en yaşlı Apple uygulama geliştiricilerinden birisi. 60'lı yaşlarında bankacılıktan emekli olduktan sonra kendine yeni yetenekler kazandırmak amacıyla kodlamayı öğrendiğini belirten Wakamiya, 1990'lı yıllarda bilgisayarlarla ilgilenmeye başladığını ve bir ayda ilk sistemini kurduğunu, zamanla da Apple'ın Mac ve Windows PC'lerin sistemlerini öğrenmeye başladığını belirtti.

Kodlamayı öğrenmeye ilk başladığında matematiksel işlemleri abaküsle yaptığını belirten Wakamiya, "Yaşlandığınızda yavaş yavaş bir şeylerinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Eşiniz, işiniz, saçınız, görme yetiniz. Fakat programlama ya da piyano çalmak gibi bir şeyi öğrendiğinizde bu sizin için bir artı katıyor. Ayrıca sizi motive ediyor" dedi.

İlk uygulaması, Japonya'nın geleneksel bez bebek festivali üzerine olan Hinadan, Japonya'da 42 binden fazla indirilmiş durumda. Çoğunlukla iyi yorumlar alan uygulama şimdilik sadece Japonca ve Japonya sınırlarında indirilebilir olsa da, Wakamiya yakında uygulamanın Çince, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını çıkaracağını söyledi. Apple'ın başkanı Tim Cook'la da tanıştığını belirten Wakamiya, Cook'un ona iltifat ettiğini ve yaşlı insanlarında yeni teknolojileri kullanmasında kolaylık sağlamasında kendisinden destek beklediğini belirtti.