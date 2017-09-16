Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Jamaika'da yaşayan ve "dünyanın en yaşlı insanı" ünvanı kendisinde bulunan Violet Mosse-Brown hayatını kaybetti. Mosse Brown'ın 10 Mart 1900 yılında doğduğu belirtiliyor

Dünyanın en yaşlı insanı ünvanına sahip 117 yaşındaki Violet Mosse-Brown, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. 10 Mart 1900 doğumlu Mosse-Brown'ın ölümünü Jamaika Başbakanı Andrew Holness resmi Twitter sayfasından duyurdu.

Violet Mosse-Brown'ın ölümüyle beraber, dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, yine 117 yaşındaki Japonya'da yaşayan Nabi Tajima'ya geçti. Tajima'da 4 Ağustos 1900 tarahinde, yan, Mosse-Brown'dan sadece bir kaç ay önce doğmuş.

Mosse-Brown "dünyanın en yaşlı insanı" ünvanına ise geçtiğimiz Nisan ayında sahip olmuştu. İtalya'da yaşayan ve yine 117 yaşında ölen Emma Morano'nun ölümünden sonra bu ünvanı bir kaç ay elinde tutabilen Mosse-Brown'ı ünvanı aldığında Jamaika Başbakanı ziyarete gitmişti.

Ünvanı aldıktan sonra gazetecilere yaptığı bir açıklamada Mosse-Brown; "İnsanlar bana uzun yaşamak için ne yiyip, içmeleri gerektiğini sorduklarında, onlara her şeyi yiyin diyorum. Domuz ve Tavuk eti dışında. Ayrıca rom gibi şeylerde içmiyorum" demişti.