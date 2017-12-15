Dünyanın En Yaşlı Kutup Ayısı, 37 Yaşında!

Amerika Birleşik Devletlerinin Philadelphia Hayvanat Bahçesinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı kutup ayısı olma özelliğiyle öne çıkan Coldilocks, 37 yaşına bastı.

Hayvanat bahçelerinde yaşayan bir anlamda tutsak hayatı güden ve doğal ortamlarından uzak olan kutup ayıları yetkililerin açıklamasına göre ortalama 23 yıl kadar yaşayabiliyorken Coldilocks, 37 yaşına geldi. Bu durumun hayvanat bahçesindeki kişisel bakımdan ve eşiyle geçirdiği uzun yıllardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Evet Coldilocks'un birkaç yıl önce hayatını kaybeden eşi Klondike de ortalama ömürleri baz alındığında uzun bir hayat sürdü. Klondike 2015 yılında öldüğünde 34 yaşındaydı. Bununla birlikte en uzun yaşayan kutup ayısına yaşına yakışır bir kutlama da tertip edildi. Ziyaretçilerin de katıldığı doğum günü partisinde Coldilocks'a fıstık ezmesi, bal, kuru üzüm ve balık dolu bir kek ikram edildi. Elbette "Happy Birthday" şarkıları da eksik olmadı.

Hatırlayacağınız üzere 2008 yılında Kanada'da Manitoba’s Assiniboine hayvanat bahçesinde yaşayan Debby adlı kutup ayısı 42 yıl yaşamıştı. Debby, organ yetmezliği ve felç gibi hastalıklar yaşamıştı. Bununla birlikte Arjantin'in son kutup ayısı Arturo da 2016'da 30 yaşında hayatını kaybetmişti. Bilinen en uzun yaşayan kutup ayısı 1991 yılında 43 yaşında ABD'deki bir hayvanat bahçesinde ölen Doris adlı ayıydı.