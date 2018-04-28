Dünyanın En Yaşlı Örümceği 43 Yaşında Öldü!

16 numara olarak bilinen ve dünyanın en yaşlığı örümceği olan dişi trapdoor örümceği Avustralya’da 43 yaşında vefat etti. Ardında ise konuyu araştırmaya devam eden ‘mutsuz’ bilim insanları kaldı.

16 numara takma adı ile anılan ve dünyanın en yaşlı örümceği olduğu varsayılan dişi örümcek hayata gözlerini yumdu. Bilim dünyasında genel olarak bilinen ve çeşitli araştırmalara konu olan dişi Giaus Villosus, yine bir bilimsel araştırma sonucu öldü. Bu bağlamda Avustralya’da uzun süreli örümcek popülasyonu çalışması için örümceği kullanan bilim insanları ise bu ölümden hüzün duydular.

Avustralya Curtin Üniversitesi Moleküler ve Yaşam Bilimleri Okulu'nda öğrenci olan Leanda Mason konu hakkında, “Bildiğimiz kadarı ile bu örümcek, yaşayan en yaşlı örümcekti. Bilim dünyasına büyük yararı olan dişi trapdoor sayesinde, örümcek davranışları ve nüfus dinamikleri hakkında çok fazla araştırma yapabildik” dedi. Mason, aynı zamanda Avustralya outback örümcekler hakkında bir araştırma lideridir.

Çoğu trapdoor örümceğin sadece 20 yıl yaşadığı göz önüne alındığında, bu örümceğin 43 yaşına kadar yaşamış olması bilim dünyası için etkileyici bir örnekti. Bunu uzun bir süre olarak görmediyseniz, örümceklerin ortalama yaşam süresinin 2-4 yıl olduğunu da belirtmekte yarar var. Bunun haricinde de özel bir tür olan Goliath birdeater ve çeşitli tarantula ırkları 25 yaşına kadar yaşayabilir. Yaşayan bir sonraki en eski örümcek ise Meksika'da bulunan 28 yaşındaki bir tarantuladır. 43 yaşında ölen örümceğin ise arkasından konuşan Mason, “Hepimiz çok üzgünüz, 50 yaşına gelmesini umuyorduk” dedi.