Dünyanın En Yoğun İnsanlarından Mark Zuckerberg'ün Bir Günü

Mark Zuckerberg, dünyanın en yoğun insanlarından birisi olmasına rağmen iş ve özel hayatı dengede tutmayı başaran patronlardan birisi. Zuckerberg'ün bir günde neler yaptığını merak ediyorsanız, haberimize muhakkak göz atmanızı tavsiye ederim.

Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin insanlarından birisi. Henüz öğrenciyken kurduğu Facebook ve saldırgan politikası sayesinde, ucuz bir şekilde satın alıp geliştirdiği Instagram ve WhatsApp ile 433.25 milyar dolarlık bir pazar değerine ulaşmış durumda. Henüz 33 yaşındaki bir adam için çok büyük başarılara ulaşan Zuckerberg, normal olarak çok yoğun bir insan.

Böylesine yoğun birisinin spora, eğlenceye ve diğer “para kazandırmayacak” işlere zamanı olmadığını düşünebilirsiniz, ancak Zuckerberg sizlerden çok daha farklı düşünüyor. Zuckerberg bütün yoğunluğuna rağmen, küçük kızına ve karısına zaman ayırırken spor ve tatil gibi zaman alan olaylarla da ilgileniyor. Zuckerberg’ün yaşam temposunu gördüğünüzde “zamanım yok” diyenlerin yalnızca saçmaladıklarını anlayacaksınız.

Erken kalkar

Yalnızca işçilerin erken kalktığını düşünebilirsiniz. Ama Zuckerberg de sabah 8’de kalkıp uygulamalarını kontrol ediyor. Bizim yaptığımız şeylere benzemiyor mu? Biz de sabah kalktığımızda WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medyaları kontrol edebiliyoruz.

Spor şart

Uygulamalarını inceleyen Zuckerberg, haftada en az üç kez olacak şekilde spor yapıyor. Sporları genellikle açık havada koşu yaparak gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

Yemek bir şekilde yenir

Yemek olayının çok büyütüldüğünü düşünen Zuckerberg, yemeği herhangi bir yerde birkaç atıştırma ile geçiştirebiliyor. Üstelik kendime bir şey yemek için şart koymuyor. O gün ne isterse onu yiyor.

Gri tişört ve kot pantolon

Zuckerberg bir kadın olsaydı, günün bir saatini makyaj ve kıyafet seçimine ayırabilirdi. Ancak Zuckerberg bu konuda da son derece hızlı. Adamı her zaman gri tişört ve kot pantolonla görmemizin sebebi o.

Her şeye zaman ayırıyor

Zuckerberg, her hafta 50-60 saat arası Facebook’ta çalışıyor. Günlük 8 saatte uyuduğunu varsayarsak her hafta 52 saati tamamiyle kendisine ait oluyor. Bu süreçte ister ailesi ile vakit geçiriyor isterse de spor gibi aktiviteler uyguluyor. Ayrıca Zuckerberg bu süreçte düşünmeye de fırsat buluyor.

Güvendiği çalışanları var

Sadece Facebook’ta 2 milyar insanın olduğu düşünülürse Zuckerberg, bu kadar insanla tek başına başa çıkamaz. Elbette şirkette çok fazla insan çalışıyor, ancak üst düzey yetkili olarak nitelendirdiği 12 kişiyle tüm sosyal medyalarını yönetiyor.

Eğitim asla bitmez

Zuckerberg tüm bu yoğunluğu arasında kendini geliştirmeye devam ediyor. 2015 yılında her iki haftada bir kitap bitirme hedefi koyduğunu açıklayan Zuckerberg, bu süreçte Çince gibi çok ağır bir dili öğrenmeyi başarmıştı.

Gezelim Görelim

Zuckerberg yine tüm bunların dışında sık sık uluslararası gezilere çıkıyor. Bu gezilerinde dünyaca ünlü insanlarla tanışabiliyor.

Çocuk tüm iş hayatından daha önemlidir

Tüm bu yoğunluğunda bile biricik kızı Max’le sürekli vakit geçiren Zuckerberg, kızının ninnilerini her gece kendisi okuyor.

Facebook gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birisini yöneten Zuckerberg bile kendisine bu kadar zaman ayırabiliyorsa, 'kafamı işten kaldıramıyorum' diyen kişilerin bir kez daha şapkalarını önüne koyup düşünmelerini tavsiye ediyorum.