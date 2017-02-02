İlkokul yıllarından beridir 8848 metre yüksekliği ile Everest’i dünyanın en yüksek dağı olarak biliriz ama durum hiç de sandığınız gibi değil.

Dünyanın en yüksek dağı hangisidir? sorusunu herhangi bir kimseye sorsanız kaç metre olduğunu hatırlayamasa da yüksek ihtimalle Everest cevabını verecektir. Belki de dünya genelinde herkesin mutabık (çok uzun zamandır bu kelimeyi kullanmamıştım) kaldığı coğrafik bilgilerden bir tanesidir bu. Fakat durum hiç sandığımız gibi değil.

Dünyanın en yüksek dağı, Hawaii’deki Mauna Kea dağıdır. Çünkü Mauna Kea’nın yüksekliği, Pasifik Okyanusu’nun tabanından itibaren başlıyor. Volkanik bir dağ olan Mauna Kea’nın okyanus seviyesinin üstünde kalan bölümü 4207 metredir. Okyanus tabanından itibaren yüksekliği ise 10.100 metre. Bu açıdan bakıldığında Mauna Kea, dünyanın en yüksek dağı unvanını eline geçiriyor.

Dağın volkanik olduğundan bahsetmiştik. 1 milyon yaşında olan Mauna Kea, en son 4600 yıl önce aktif hale geçmişti.