Dünyanın En Yüksek Kapasiteli SSD Harddiski Tanıtıldı!

Viking Technology tarafından üretilen SSD harddisk, tam 50 TB’lık bir kapasiteye sahip.

Bildiğimiz gibi hayatımızın bir parçası olan bilgisayar harddisk’leri (HDD), yaptığımız işe ve oynadığımız oyunlara göre bazen yetersiz kalabiliyorlar. Zira bilgisayarlarımızın standart HDD kapasiteleri 128-256-500 GB (Gigabyte), 1 ila 2 TB (Terabayt) arasındadır ve yetersiz kaldığı durumlarda ekstra HDD almak zorunda kalırız.

Viking Technology’nin ürettiği bu devasa HDD’nin bir diğer özelliği ise SSD olmasıdır (Solid State Drive). Yani dosya aktarımları ve diske yazma süreleri sıradan HDD’lere göre oldukça yüksektir ve fiyatları da pahalıdır.

Özelliklerine değinecek olursak; Ultra High Capacity (UHC-Ultra Yüksek Kapasite) olan SSD HDD’nin kasası sıradan bir HDD ile aynıdır, yani 3,5 inch’lik bir boyuta sahiptir (ki bu taşıma ve yerleştirme açısından oldukça önemli bir detaydır). NAND Flash hafıza çiplerine sahip olan bu HDD; saniyede 500 mb’lık (megabayt) bir okuma ve saniyede 350 mb’lık bir yazma hızına sahiptir. Son olarak okuma ve yazma hızları 60,000 IOPS (saniyedeki Giriş/Çıkış, bir saniyede yapılan disk işlem birimi) ile 10,000 IOPS değerleri arasındadır.

Aynı zamanda 25 TB’lik bir modeli de bulunan firmanın 50 TB’lık SSD HDD’nin fiyatının yaklaşık 15,000 Dolar (günümüz Türk kuruna göre; 53,000 TL) gibi bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Zira günümüzde 1 TB’lık bir SSD HDD’nin ortalama fiyatı 300 Dolar civarında (yine günümüz kuruna göre 1061 TL).