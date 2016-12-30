Dünyanın En Yüksek Köprüsü Çin’de Açıldı!

Beipanjiang Köprüsü adını alan ve Çin’in Beipan Nehri’nin üzerine kurulan yapı, dünyanın en yüksek köprüsü ünvanını taşıyor.

Dünya genelinde mühendislik harikaları olan birçok yapı mevcut. Gerek yükseklikleri, gerek kullanılan teknolojiler ile dünya genelinde özellikle ulaşım ve konaklama adına yapılan yapılardan sonuncusu ise Çin’den geldi.

Çinin güney doğusunda bulunan Beipan Nehri’nin üzerine inşa edilen Beipanjiang Köprüsü, 565 metrelik yüksekliği ile “Dünyanın En Yüksek Köprüsü” ünvanını elde etti. 720 metre uzunluğunda olan köprü, dağların ve nehrin sebebiyle uzakta kalan Yunnan ve Guizhou şehirlerini birbirine yakınlaştırıyor. Aynı zamanda normalde komşu olan Xuanwei şehri Shuicheng ilçesi arasındaki mesafeyi ise 4 saatten 1 saate indiren köprü, 140 Milyon Dolar maliyetle üretildi.

3 senede tamamlanan inşasıyla Hangrui otoyoluna bağlanan bu dev yapı, artık dünyanın en yüksek köprüsü olarak hizmet edecek.