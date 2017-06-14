Dünyanın En Zeki İkinci İnsanının Kendisine Yazdığı Reçete

Dünyanın en yüksek ikinci IQ’suna sahip olan Rick Rosner, güne yaklaşık 50 hap -besin takviyesi de diyebiliriz- alarak başlıyor.

Ortalama bir insanın IQ’su 100 civarında iken 192 ile dünyanın dahiler listesinde 2. sırada bulunan Rosner, sağlığına haddinden fazla önem gösteriyor ve günde 5 ayrı spor merkezine gidiyor.

Tamamen kendisinin uydurduğu bir besin listesi ile güne başlayan Rosner, hazırladığı karışımların kimya bilmekle bir alakasının olmadığını, hatta lisede kimya dersinden zar zor geçebildiğini söylüyor. Bu zamana kadar bar güvenliği, striptizcilerin olduğu mekanlar gibi sıradan meslekler icra eden Rosner, doktorluk geçmişi olmamasına rağmen kahvaltıdan önce hazırladığı 50’ye yakın kapsülü yutarak güne başlıyor.

Omega 3 ve bebek aspirinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Rosner, Omega 3’ün kötü katı yağlar yerine alınması gereken yararlı yağlar olduğunu, yarım -yani bebek- aspirinin ise her gün alındığında ömrünüzü uzattığını söylüyor. Kahvenin ‘işe yaradığından emin olduğum tek kafa ilacı’ olduğunu söyleyen Rosner, "Elbette beni daha zeki yapmıyor ama beni daha dikkatli yapıyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce içmeye başladım. Eskiden iş yerinde akşam üstü uykum gelirdi ama artık gelmiyor kahve sağ olsun" diyor.

Eklemleri için glukozamin ve kondroitin, karaciğerini sağlam tuttuğu için S-Adenosil metiyonin, yaşlılığı önleyen astragalus (kartal pençesi) gibi takviyeler aldığını söyleye Rosner’ın listesi, aşağıdaki maddelerle uzayıp gidiyor: