Saygı Duyulası: Warren Buffet Akıllı Telefon Kullanmıyor!

Büyük bir başarı her zaman takdir edilir. Hatta en tutarsız görünen tercihlerin arkasında bile saygı duyulması gereken bir felsefe yatar.

Dünyanın en iyi yatırımcısı olarak lanse edilen ve ticaretin altın isimlerinden Warren Buffett, haliyle inanılmaz derecede zengin bir adam. Ana akım milyonerlerden farklı olarak kendisinin spor arabalara ve pahalı gösterişli gayrimenkullere para harcamaması ise takdir edilesi bir detay. Buffet, aklını kullanarak kazandığı milyon dolarla gençlik yaşlarından beri ekonomi dünyasını şaşkına uğratıyor.

Halinden oldukça memnun olan Buffett’ın teknoloji ile arası pek yok gibi. Hatta bu minvalde yaşayan son milyonerlerden olduğunu söylesek yanılmayız, zira kendisi -ki hayranlık uyandıracak bir sebeple- akıllı telefon bile kullanmıyor. Üstelik Apple’da hatırı sayılır bir hissesi bulunmasına rağmen!

Peki neden kullanmıyor? Yeni başlayanlar için; kendisi, hayatı boyunca yalnızca tek bir e-posta göndermiş. Ancak bu teknolojiden nefret ettiği için değil, birçok teknoloji firması için yatırımlar yapan birinin teknolojiden nefret etmesi, onu başarılı bir iş adamı yapamaz. Kendisi ise bu durumu “hayatı basitleştirmek” olarak açıklıyor.

Buffett 2013'te CNN ile röportajda "Ben 20 veya 25 yaşıma gelene kadar sahip olduğum hiçbir şeyi atmadım” diyor. Yukarıdaki fotoğrafta elinde tuttuğu Nokia markalı kapaklı telefonu da çalışmayı durdurana kadar değiştirmeyeceğini dile getiriyor.

Hayatın bir akıllı telefonla kolaylaştığı söylemine karşı dünyanın en başarılı insanlarından böylesine ifadeler duymak bize oldukça ilginç gelebilir. Ancak gerçek teknolojinin cebimizdekiler olmadığını, onların bir tüketim malından ibaret ticari ürünler olduğunu sık sık hatırlamakta fayda var.

"Çorap da olsa, hisse senedi de olsa fiyatı düşerken satın alırım.” Warren Buffet