'Dünyanın En Zengin İnsanı' Ünvanı El Değiştirmek Üzere!

Amazon CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengini ünvanını kapmak üzere.

Yıllardır 'dünyanın en zengin insanı' dediğimiz zaman aklımıza direkt, tek bir isim gelmekteydi; Microsoft'un kurucusu Bill Gates. Teknoloji sektörüne öncülük eden dev firmalar arasında en prestijlilerinden biri olan Microsoft'un sahibi Gates, şirketi kurmasının ardından yıllar içinde kazandığı paralar ile muazzam bir servet oluşturdu.

Fakat Bill Gates'in yıllardır sahip olduğu bu ünvan, el değiştirmeye oldukça yakın. Teknoloji sektörünün devleri dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak Apple, Google, Facebook gibi şirketler geliyor. Fakat son birkaç senedir istikrarlı şekilde büyüme kaydeden, önemli bir şirketi unutuyoruz; Amazon.

E-ticaret devi Amazon, kendi kategorisinin dışına çıkarak teknoloji sektörüne yön veren öncü şirketlerden biri olmayı başarmış durumda ve Amazon, bu başarısını sürekli üstüne koyarak geliştiriyor. İşte böyle başarılı bir şirketin başında olan isim Jeff Bezos da, her geçen gün servetine servet katmakta. Öyle ki, son olarak Amazon'un Whole Foods'u bünyesine katmasının ardından Bezos'un toplam servetiyle Bill Gates'in serveti arasındaki fark, sadece 5 milyar dolara inmiş durumda. 'Milyar dolar' bizim için ciddi boyutlarda bir para fakat Bezos, Gates gibi isimlerin seviyesinde bu paralar o kadar da büyük olmuyor.

Whole Foods'un satın alınması işleminden sonra, Amazon hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan Bezos'un toplam serveti, 84.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Gates'in ise toplam serveti 89.1 milyar dolar.

Amazon, son zamanlarda sektörde en hızlı ve istikrarlı büyümeyi gösteren şirketler arasında. Ayrıca Bill Gates'in Microsoft CEO'luğundan ayrılıp eşi Melinda ile kurdukları vakıf aracılığıyla hayır işleri ile ilgilenmesi, Gates'e göre daha genç olan Bezos'un kısa süre içerisinde aradaki 5 milyar dolarlık farkı kapatmasını da kolaylaştırabilir.