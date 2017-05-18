ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ortaya çıkan iddiaların piyasayı sarsması sonucu dünyanın en zengin 500 iş adamı, bir günde 35 milyar dolar kaybettiler.

Dünyanın en zengin insanları sıralamasında 86,8 milyar dolar ile ilk sırada bulunan Bill Gates, Microsoft’un %2,8 ile yaşadığı büyük düşüş sebebiyle 1 milyar dolar kaybetti. Inditex (Zara, Bershka gibi mağazaları olan) grubunun sahibi olan Amancio Ortega ise 355 milyon dolar kaybetti. Ortega, milyarderler endeksinde 83,2 milyar dolara gerileyerek ikinci sırada yer aldı.

Günün en çok kaybedeni ise Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg, küresel tüm piyasaların allak bullak olduğu bu günde (çarşamba) Facebook’un hisselerinin yaşadığı %3,3’lük düşüşle 2 milyar dolar kaybetti.

Piyasaları bu kadar dalgalandıran olay ise ABD Başkanı Donald Trump’ın önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la gizli bilgiler paylaştığı, ardından da Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın durdurulması talebinde bulunduğu iddialarıydı. Yaşanan bu gelişmeler piyasalardaki ‘risk iştahını’ düşürmüş, hisse senetleri piyasası sert bir düşüş yaşamıştı. Bütün Ülkeler Dünya Endeksi %1,2 gibi bir gerileme yaşamış, bundan en çok banka hisseleri olumsuz etkilenmişti.