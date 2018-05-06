Dünyanın en zengin 3. insanı olan deneyimli girişimci Warren Buffett, şirketinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Apple hisselerini almak istediğini belirtti. Ünlü girişimci ABD-Çin arasında yaşanan gerginliğe de değindi.

Dünyanın en ünlü girişimcilerinden biri olarak kabul edilen Warren Buffett, bu zamana kadar yaptığı akıllıca yatırımlarla dünyanın en zengin insanlarından biri olmayı başardı. Şirketi Berkshire Hathaway Inc. ile umut vaat eden şirketlerin hisselerini doğru fiyata satın alan Buffett, şimdi de gözünü Apple’a dikti.

Şirketinin yıllık toplantısında konuşan Buffett, Apple’ın en üretken nakit kullanımı olduğunu söyleyerek, Apple’dan daha fazla hisse almayı istediğini belirtti. Buffett, “Apple’ın hisse fiyatının düştüğünü görmeyi çok isterdim” diyerek Apple’ın hisselerini toplamak istediğini belirtti. Buffett’in şirketi Berkshire Hathaway, Vanguard Group ve BlackRock Inc’nin arkasından Apple’ın üçüncü büyük hissedarı konumunda.

Buffett, Apple hisselerinin yüzde 5’ine sahip olma fikrini sevdiğini, biraz daha zorlarlarsa yüzde 6 ya da 7’ye kadar çıkabileceklerini belirtti. Google ve Amazon gibi şirketleri yatırım yapacak kadar değerli görmeyen 87 yaşındaki ünlü girişimci, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğin de tehlikelerinden bahsetti.

Ortaya çıkacak herhangi bir ekonomi savaşını “son derece aptalca bir şey” şeklinde yorumlayan Buffett, ABD ile Çin’in uzun süreler boyunca ekonomik ve diğer yollardan dünyanın iki süper gücü olacağını, herhangi bir gerginliğin ticaretin kazan-kazan faydalarını tehlikeye atacağını söyledi.

Şirketini adeta en dipten yukarılara çıkaran Buffett, ABD başkanı Donald Trump’ın ticaretin görünmez yaraları konusunda bir “eğitim müdürüne” ihtiyacı olduğunu söyledi. Forbes’in 2018 için hazırladığı listeye göre 83.5 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü insanı konumunda olan Buffett, ABD ile Çin’in yalnızca birlikte çalışırlarsa yükselebileceklerini söyledi.