Dünyanın En Zengin İnsanlarının Çocukları Çince Öğreniyorlar

Çinli şirketlerin yükselişiyle birlikte milyarderler, popülaritesi giderek artan Çinceyi çocuklarına öğretebilme telaşı içerisindeler.

Independent’in haberine göre 1,2 milyar insanın konuştuğu, dünyanın en çok konuşulan dili olan Çince, iş dünyasındaki popülaritesini de giderek artırıyor. Birçok zengin aile, çocuklarına Çince ve Mandarin dilini öğretme telaşındalar. Çince, Mandarin ve Kantonca olmak üzere iki temel lehçeden oluşuyor. Bunlardan en fazla konuşulanı ise 1 milyara yakın Çinli ile Mandarin.

Çocuklarına ağırlıklı olarak Mandarin dersleri aldıran dünyanın en zengin insanları arasında, Amazon’un sahibi olan Jeff Bezos da yer alıyor. Bezos’un eşi MacKenzie Bezos, Vogue dergisine verdiği röportajda dört çocuğuna Mandarin dersleri dahil olmak üzere Singapur matematik programı gibi farklı alanlarda kapsamlı bir eğitim verdiklerini belirtti.

Eşi Çin vatandaşı olan Mark Zuckerberg de uzun süredir Çince öğreniyor ve Mandarin lehçesini akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Kızı Max de yapay zeka yardımıyla Mandarin dersleri alıyor.

Bu isimler dışında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner de çocuklarına Mandarin dersi veren bir başka çift. Hatta çiftin 5 yaşındaki kızları Arabella, Çince söylediği şarkılarla YouTube’da oldukça popüler olmuş durumda.

Sonuç olarak programlama dilleri, geleceğin en ciddi iş pozisyonlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Artık bu dillerin yanına Çinceyi de eklemek gerekiyor.