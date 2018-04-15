Dünyanın En Zengin İnsanlarının Seyahat Rotası

Dünyayı gezebilmek ve farklı kültürler keşfetmek artık eskisine göre daha kolay ve bunun için çok zengin olmaya gerek yok. Ancak yine de bir zenginin dünya turu, standartlardan oldukça farklı.

Dünya turu, sırt çantalı bir gezgin ile varlıklı bir insan için aynı şeyi ifade etmiyor. Hangisinin daha keyifli ve tercih edilesi olduğu konusu tamamen kişiye kalmış. Dünyanın varlıklı insanları, geniş bir rotada kısa sürede seyahat edebilecek imkanlara sahipler. Lüks bir araçla özel jetlerine kadar gidip, konforlarından taviz vermeden birçok yeri gezebilen bu insanlara, bir tur şirketi 25 günde 10 farklı noktayı ziyaret edebilecekleri bir tur hazırlamış ve turun bedeli 150.000 dolar.

Birinci Gün: Miami

Gezinin ilk günü Miami'de başlıyor. Four Seasons'da konaklayan misafirler, ertesi gün çıkacakları uzun yolculuğa bu lüks otelde hazırlanıyorlar.

2.-4. Gün: Nikaragua

Amerika'dan özel bir jet ile yola çıkan misafirler, konforlu bir uçuştan sonra Orta Amerika'nın doğal güzellikleri ile ünlü ülkelerinden biri olan Nikaragua'ya varıyor. Burada da lüks bir otelde konaklayan konuklar, balık tutmak, kısa yürüyüşler yapmak ya da yalnzıca dinlenip manzaranın keyfini çıkarmak gibi seçeneklere sahipler.

5-7. Gün: Şili

Yaban hayatı gözlemlemek ve doğal güzellikler ile büyülenmek için dünyanın en güzel bölgelerinden biri olan Patagonya gibi Şili'nin doğa harikası bölgelerinde geçen 2 gün boyunca konuklar buzul bilimci bir rehber eşliğinde fiyortlarda kısa yürüyüşlere çıkıp yaban hayatını gözlemliyorlar.

8-9. Gün: Paskalya Adası

Dünyanın en ilgi çekici yerlerinden biri olan Paskalya adasına yine bir özel jet ile yolculuk eden konuklar, burada bir arkeolog eşliğinde adanın gizemli geçmişini keşfe çıkıyorlar. Ardından gece geldiğinde bir astronom ile birlikte gökyüzü gözlemliyorlar.

10-12. Gün: Yeni Zelanda

Özel helikopterler, 4x4'ler ve koşulların gerektirdiği tüm araçlar ile Yeni Zelanda'nın tüm bozulmamış güzelliklerini keşfeden konuklar, gezilerini Yüzüklerin Efendisi'nin orta dünyasını da ziyaret ederek sonlandırıyorlar.

13-15. Gün: Avustralya

Yeni Zelanda'dan komşu Avustralya'ya seyahat edden konuklar, özel ve lüks bir yat ile seyahat ediyorlar ve sonrasında Royal Perth Yat Kulübü'ne gidiyorlar. Günlerini özel koylarda dalış yaparak ya da yüzerek geçiren konuklar, sonrasında bir sonraki durakları için yeniden yola çıkıyorlar.

16-18. Gün: Hindistan

Hindistan'ın birçok klasikleşmiş noktasını ziyaret etmeyi pas geçen bu tur, konuklarını Hindistan'ın sakin ve kalabalıktan uzak olan Koçi isimli şehrine götürüyor. Konuklar burada yerel lezzetler ve kültürel şovlar ile vakit geçiriyor.

19-21. Gün: Umman

Umman'da özel bir araç ile Musandam Yarımadası'na giden konuklar burada Arap mutfağına dair, özel bir şeften ders alıyorlar ve günlerini burda denizin ve güneşin tadını çıkararak geçiriyorlar.

22-24. Gün: Gürcistan

Gezinin son durağı olan Gürcistan'da konuklar burada 4x4 araçlarla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i geziyorlar. Burada yöresel yemekler ve Gürcistan'ın özel şarapları eşliğinde güzel bir akşam geçiren konuklar, ardından yolculuklarını sonlandırmak üzere özel jetlerine biniyorlar.

25. Gün: New York

Konuklar özel jetleri ile New York'a geliyorlar ve 150.000 dolarlık bu gezi burada son buluyor.

Sunduğu imkanlar ve konfor ne kadar fazla olsa da, 150.000 dolar ile aylarca hatta belki de birkaç yıl sürebilecek daha eğlenceli bir dünya turu yapılabileceği kesin ve böyle bir parayla yalnızca 10 noktayı ziyaret etmek çok da mantıklı değil. Sizin bu tur ile ilgili düşünceniz ne oldu? Dünyayı gezerken bu kadar lükse gerek var mı?