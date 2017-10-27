Dünyanın en zenginleri arasında süregelen kıyasıya mücadelede birinci sürekli değişiyor.

Geçen aylarda dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bu konumda sadece 8 saat kalmayı başarabilmişti. Yeni gelen "en zenginler listesi"ne göre, Jeff Bezos tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Bakalım bu sefer liderliği ne kadar sürecek?

(Mutlu bir Jeff Bezos)

Amazon'un dün 3. çeyrek ekonomik raporlarını yayınlamasının ardından ortaya çıkan veriler, firmanın geçen yıla göre %34'lük bir artışla büyümesine devam ettiğini ortaya koydu. Bunun ardından, Amazon'un hisselerine talep yükseldi ve bugün New York borsasının açılışından 3 saat sonra Amazon'un hisseleri %13,3 prim yaptı. Bu durumu takiben, firmanın hisse başı değeri kuruluşundan bu yana en yüksek değer olan 1001 dolara çıktı.

(İçine ilk kimin adının yazılacağını gözlerinden okuyabiliyoruz gibi...)

Firmanın kurucusu, bu süreç içerisinde servetine tam 10 milyar dolar daha ekleyerek toplam 92,8 milyar dolarla Forbes'in "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri" listesinde liderlik koltuğuna oturdu. Birinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 90 milyar dolarlık net varlığını geçen 53 yaşındaki Bezos, bahsettiğimiz gibi daha önceden de bu koltuğa oturmuş ancak orada sadece 8 saat kalabilmişti.

(Üzgün bir Warren Buffett)

Bu sonuçların sahibi olanm Amazon, son duruma göre dünyanın en büyük dördüncü şirketi konumuna yükselerek 652 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Microsoft ile aralarında sadece(!) milyon dolarlar seviyesinde fark kalan Amazon, yakın zamanda dünyanın üçüncü en büyük şirketi konumuna da yükselebilir gibi görünüyor.

(Üzgün bir Amancio Ortega)

Dünyanın en büyük şirketleri listesinde ilk sırada Apple varken onu Google'ın üst kuruluşu Alphabet takip ediyor. Üçüncü sıra bahsettiğimiz gibi Microsoft, dördüncü sıra ise Amazon'u barındırıyor. En zengin insanlar listesine göre ise ilk sırada şimdilik Jeff Bezos, ikinci sırada Bill Gates, üçüncü sırada ABD'li yatırımcı Warren Buffett, dördüncü sırada Zara'nın sahibi Amancio Ortega, beşinci sırada ise Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yer alıyor.