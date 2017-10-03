Hiçbir Hasar Almadan Cuphead'i Bitiren Çılgın Oyuncu!

Henüz yeni çıkmasına rağmen dünyanın en zor oyunlarından birisi olmayı başaran Cuphead, bir oyuncu tarafından hiç hasar almadan bitirildi.

Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürülen Cuphead’i ön plana çıkaran şey, oyunun çok acımasız olmasıydı. “Hardcore” diye nitelendirdiğimiz oyuncu kitlesine hitap eden oyun "ben iyi bir oyuncuyum" diyenleri bile inanılmaz zorlarken, Avalthoth isimli YouTuber adeta imkansızı başararak 28 boss’un tamamını hasar almadan tamamladı.

28 boss’da da A+ derecelendirmesi alan YouTuber, bunu yaparken kaçmadı veya başka bir yöntem kullanmadı. Tüm savaşlarını bir videoya çekerek kanıtlayan çılgın oyuncu, hatasız oynamasına rağmen 25:49’da boss savaşını yendikten sonra bir darbe aldı, ancak boss zaten öldüğü için bu hasar etki etmedi.

Aeraloth’un hedefleri henüz bitmedi. Oyuncu şimdi de uzman aşamasında S derecesi alarak oyunu bitirmek istiyor. Genelde hep bu tarz videolar çeken Aeraloth, YouTube kanalına daha önce The Witcher 3 gibi oyunları da yüklemiş ve bunları da hasar almadan tamamlamaya çalışmıştı.

Platform oyunlarını sevenlerin vazgeçilmezi olacak Cuphead piyasaya sürülmesinden 4 gün sonra PC’de 124.000’den fazla kopya satmayı başardı. Bu oran Xbox One sürümü için henüz açıklanmadı.