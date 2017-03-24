Dünyanın bazı ülkelerinde, hiçbir mantık sınırına uymayan bazı yasaklar uygulanıyor. Bu yasaklardan en göze çarpan 9 tanesini haberimizde paylaşıyoruz.

Hepimiz, ülkemizin kanunları hakkında az çok bilgi sahibiyiz. Fakat bazı ülkelerde zihnimizi gerçekten de altüst edecek derecede yasaklanan bazı şeyler var. Sizler için derlediğimiz bu yasakların bazılarına eminiz ki çok şaşıracaksınız.

Kütüphanede Kumar Oynamak

1898 yılında, İngiltere'de herhangi bir kütüphane içinde herhangi bir bahiste bulunmak ve kumar oynamak yasaklanmıştı. Suçun 40 şilinlik bir cezası vardı. Gerçi bir insan niye kütüphanede kumar oynamak ister, pek anlayamadık.

Parlamentoda Zırh Giymek

Parlamento evlerinin başkenti olarak nitelendirebileceğimiz Westminster Sarayı'nda zırh giymek, Kral 2. Edward tarafından yasaklanmıştı. Yasağın amacı, insanların birbirine düşmanca ve şiddet dolu davranmasını engellemekti.

Balina ve Yunuslara Yaklaşmayın

İngiltere sularında yunus ve balina gibi deniz canlılarına 5 metreden fazla yaklaşmak yasak. Bu tür egzotik canlılar, Kraliçe'nin malı olarak kabul ediyor.

Bira Taşıma Yasağı

Amerika'da “teknik” olarak hala iller arasında bira ve alkollü içecek taşımak yasa dışı. Bu, Amerikan içki yasağının eski günlerine bir gönderme ve bu yasağın uzun yıllardır uygulandığını duymadık. En azından abartılı seviyede olmadığı sürece.

Bozuk Para Yasağı

Karşılaştığımız en garip yasaklardan biri. Kanada'da ancak 5 dolarlık madeni parayla alışveriş yapabiliyorsunuz. Cezası nedir, inanın bir fikrimiz yok.

Hafif İçeceklere Kafein Koyma Yasağı

Kanadalılar gerçekten çok ilginçler. Bu ülkede Coca-Cola, Fanta gibi içeceklere 2010 yılına kadar kafein eklemek yasaktı.

Domuz Yasağı

1989'da Florida'da cüce fırlatmak(!) yasaklandı ve domuz yağının kullanılması da engellendi.

Yamyamlık

Bu mide bulandırıcı, iğrenç ve insanlık dışı eylem dünyanın büyük bir çoğunluğunda de facto(fiili) olarak yasak. Ancak bu yasağı ilk kez kaleme döken Amerika Idaho Eyalet Meclisi oldu.

Kinder Surprise

Kinder Surprise'ın 1938 yılında beri Amerika'da yasak olduğunu biliyor musunuz? Yasağın gerekçesi “boğulma riski” olarak belirlenmiş. Kinder Surprise, Avrupa ve Uzak Doğu'da rahatça satılabiliyor.