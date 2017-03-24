Hepimiz, ülkemizin kanunları hakkında az çok bilgi sahibiyiz. Fakat bazı ülkelerde zihnimizi gerçekten de altüst edecek derecede yasaklanan bazı şeyler var. Sizler için derlediğimiz bu yasakların bazılarına eminiz ki çok şaşıracaksınız.
Kütüphanede Kumar Oynamak
1898 yılında, İngiltere'de herhangi bir kütüphane içinde herhangi bir bahiste bulunmak ve kumar oynamak yasaklanmıştı. Suçun 40 şilinlik bir cezası vardı. Gerçi bir insan niye kütüphanede kumar oynamak ister, pek anlayamadık.
Parlamentoda Zırh Giymek
Parlamento evlerinin başkenti olarak nitelendirebileceğimiz Westminster Sarayı'nda zırh giymek, Kral 2. Edward tarafından yasaklanmıştı. Yasağın amacı, insanların birbirine düşmanca ve şiddet dolu davranmasını engellemekti.
Balina ve Yunuslara Yaklaşmayın
İngiltere sularında yunus ve balina gibi deniz canlılarına 5 metreden fazla yaklaşmak yasak. Bu tür egzotik canlılar, Kraliçe'nin malı olarak kabul ediyor.
Bira Taşıma Yasağı
Amerika'da “teknik” olarak hala iller arasında bira ve alkollü içecek taşımak yasa dışı. Bu, Amerikan içki yasağının eski günlerine bir gönderme ve bu yasağın uzun yıllardır uygulandığını duymadık. En azından abartılı seviyede olmadığı sürece.
Bozuk Para Yasağı
Karşılaştığımız en garip yasaklardan biri. Kanada'da ancak 5 dolarlık madeni parayla alışveriş yapabiliyorsunuz. Cezası nedir, inanın bir fikrimiz yok.
Hafif İçeceklere Kafein Koyma Yasağı
Kanadalılar gerçekten çok ilginçler. Bu ülkede Coca-Cola, Fanta gibi içeceklere 2010 yılına kadar kafein eklemek yasaktı.
Domuz Yasağı
1989'da Florida'da cüce fırlatmak(!) yasaklandı ve domuz yağının kullanılması da engellendi.
Yamyamlık
Bu mide bulandırıcı, iğrenç ve insanlık dışı eylem dünyanın büyük bir çoğunluğunda de facto(fiili) olarak yasak. Ancak bu yasağı ilk kez kaleme döken Amerika Idaho Eyalet Meclisi oldu.
Kinder Surprise
Kinder Surprise'ın 1938 yılında beri Amerika'da yasak olduğunu biliyor musunuz? Yasağın gerekçesi “boğulma riski” olarak belirlenmiş. Kinder Surprise, Avrupa ve Uzak Doğu'da rahatça satılabiliyor.