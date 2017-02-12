Henüz 5 yıldır faaliyette olmasına rağmen internet dünyasının gelmiş geçmiş en gizemli örgütü Cicada 3301 hakkında bazı bilgileri derledik.

Bugüne kadar internet dünyasında kimliği belli olmayan yüzlerce gizli örgütü ve yaptıklarını duyduk ancak bu yazımızda bahsedeceğimiz internet örgütü Cicada 3301'i muhtemelen bugüne kadar hiç duymadınız.

Örgüt olarak kabul edilen Cicada 3301 aslında o kadar gizli ki tek bir kişiden mi yoksa bir gruptan mı oluşuyor bu konuyla ilgili bile henüz hiçbir bilgi yok. Bu örgüt hiçkimseyi hacklemiyor, güvenliğini sağlamıyor ya da paralarını çalmıyor. Klasik hacker olaylarının dışına çıkan bu gizemli grubun yaptığı tek şey internetin en zor kod bulmacalarını çözebilen insanları tespit etmek.

Peki bu örgütün arkasındakiler kim?

Şu anda paylaşılan tahminler net bir kişiyi ya da grubu işaret etmiyor ancak örgütün arkasında kimine göre Masonlar, kimine göre İlluminati, kimine göre ABD hükümeti, kimine göre de Anonymous grubu var. Açıkçası net bir şekilde bu örgütü kimlerin oluşturduğunu bilmek çok zor ama tek bildiğimiz şey bu örgütte dünyanın en zeki insanları yer alıyor.