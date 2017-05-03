Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Hızlı Kamerası Üretildi!

İsveçli üst düzey bir araştırma ekibi, yakın gelecekte fizik, kimya, tıp ve biyoloji gibi bilim dallarında devrim yaratacak bir kamerayı kamuoyu ile paylaştı.

İsveç'te geliştirilen yeni bir kamera, gezegendeki herhangi bir fotoğraf makinesinden çok ama çok daha hızlı. İsveç'in Lund Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, akıl sır ermeyen ve saniyede beş trilyon kare fotoğraf çekebilen bir kamera sistemi geliştirildi. Geleneksel kameralar, saniyede yaklaşık 100.000 karelik çekim gerçekleştirebiliyor.

Araştırmacılar, yüksek hızlı yeni kamerayla kimya, biyoloji, tıp ve fizik gibi alanlarda yepyeni bulgular keşfetmeyi başarabilirler. Bu tür bilimsel işlemlerin şimdiki kameralarla yakalanması genellikle imkansız. Lakin yeni fotoğraf makinesiyle her şey mümkün olabilir.

Ünlü fizikçi ve kamera projesinin eş başkanı Elias Kristensson, "Patlamalar, plazma yanmaları, hayvanlardaki beyin aktivitesi ve kimyasal reaksiyonları derinlemesine keşfetmeye başladık bile” açıklamasında bulundu.

Kristensson ve araştırma ortağı Andreas Ehn, FRAME (Frekans Tanınma Algoritması) adlı kamerayı daha da geliştirerek moleküler seviyede kullanmayı planlıyor. Cihazda yanma reaksiyonları kilit rol oynuyor.

Yanma, yakıt üreten ve oksijen veren yapılara karşı gerçekleşen kimyasal tepkidir. Araştırmacıların kısa süreli amacı; yakıt yakıcı makinelerin (otomobil motorları, gaz türbinleri ve kazanlar gibi) yanmayı incelemek ve enerjinin daha verimli kılınmasına yardımcı olmak yönünde. Ürün, gelecekte ise tıp ve kimya gibi alanlarda çığır açılabilir.