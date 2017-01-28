Dünya'nın Gelmiş Geçmiş En Zeki İnsanı: William James Sidis

250'nin üstündeki IQ'suyla dünyanın gelmiş geçmiş insanı William James Sidis 9 ayda ilkokulu bitirmiş ve 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiş.

Aslen Rus Yahudisi olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor ama Sidis'in hikayesi diğer üstün zekalı insanlardan çok daha farklı. Öyle ki Sidis belki de insan yaşamını değiştirecek zekasını kullanabileceği bir hayat yaşamamış.

Babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen annesi ise doktor olan 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis sadece 6 aylıkken alfabeyi öğrenmiş, 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlamış ve 9 ayda ilkokulu tamamlamış öyle ki 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenmiş 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmış.

8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca da öğrenmesiyle birlikte toplamda sekiz dil bilen Sidis çıtayı bir üst seviyeye daha taşımış ve Vindergood adını verdiği bir dil geliştirmiş.

İlkokulu bitirdikten sonra William James Sidis, Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunmuş. Yazılı sınavları başarıyla geçmiş ama duygusal olarak yeterli olmadığından dolayı Harvard'a kabul edilmemiş. Buna rağmen yılmayan Sidis, 11 yaşında kendini Harvard üniversitesii'ne kabul ettirmeyi başarmış.

Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen deha 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamış. Üstün zekasıyla kendine hayran bırakan genç adam 20 yaşına geldiğinde katıldığı mitinglerden ve siyasi görüşünden dolayı tutuklanmış. Ayrıca Yahudi kökenli olmasına rağmen Ateist olması da gazetecilerin eleştiri hedefi olmuş.

Tüm bunları yaşadıktan sonra bir bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüş. 1944 yılında da 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmiş.