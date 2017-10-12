Sadece güneş enerjisiyle değil, aynı zamanda iç mekan ışıklandırmaları altında da şarj olan cihaz, bir akıllı saatin yaptığı bir çok şeyi yapıyor.

Her ne kadar akıllı saat fenomeni birkaç yıl önce patlak vermiş olsa da, yeni ve gelişmiş özelliklerin kısmen yavaşladığını görüyoruz. Alarm saatleri, telefon bildirimleri, faaliyet takibi özelliği, v.b. bir çok şeye şahit olduk ama, bundan sonra ne olacak?

Güneş enerjisi oldukça iyi bir cevap olabilir. LunaR’ın Kickstarter’da başlattığı güneş enerjili akıllı saat, dünyanın bu anlamdaki ilk saati olacak.

LunaR, akıllı saatlerde standart haline gelen bir dizi çekici özelliğe sahip: uyku düzeninizi takip edebiliyor, alarm çalabiliyor, hareket halinde olduğunuz anları kaydedebiliyor, mesajlarınız ve sosyal medya bildirimlerinizle bağlantı kurabiliyor.

Güneş enerjili olması, LunaR’ın sadece gün içerisinde şarj edilebileceği gibi bir düşünceyi akla getirebilir ama saat, insan yapımı iç ve dış ortam ışığında da şarj edebiliyor kendisini. Bu nedenle saatiniz her zaman çalışır vaziyette olacak.

Halen Kickstarter’daki hedefine ulaşmış olan LunaR’a ön sipariş fiyatlarıyla sahip olmak mümkün. Aralık ayında gönderilmeye başlanacak olan saat, mükemmel bir yılbaşı hediyesi olabilir.

Saate buradan göz atabilirsiniz.