Dünyanın İkinci Büyük Kesilmemiş Elmasına Alıcı Bulunamıyor!

Dünya üzerinde kesilmemiş olarak bulunan dünyanın en büyük elması riskten dolayı kendisine alıcı bulamıyor.

Bazı elmaslar o kadar değerli oluyorlar ki, onu satacak bir firma veya kurum bulamayabiliyorsunuz. 1.109 karatlık tenis topu büyüklüğündeki dünyanın en büyük ikinci işlenmemiş elması da bunlardan birisi. Daha önce Sotheby’deki son açık artırmada asgari teklif fiyatını karşılayamayan devasa elmas, Botswana madeninde bulundu ve bölgenin ulusal dilinde “Lesedi La Rona” veya “Işık” olarak adlandırıldı.

Lucara Elmas şirketinin elinde bulunan Lesedi La Rona elması, 70 milyon dolarlık asgari tutarına bile alıcı bulamayınca firma zor anlar yaşamaya başladı. (Zor ana bakar mısınız) Elması satmak için daha küçük elmaslara bölmek veya bir bütün olarak satmaya çalışmaya devam etmek arasında kararsız kalan Lucara, Ağustos ayından beri %40 düşen hisse fiyatını elması satarak yeniden yükseltmek istiyor.

Dünya üzerinde işlenmemiş en büyük ikinci elmas olan Lasedi La Rona şu anda alacak kişinin muhteşem şeyler yapmasını sağlayabilir. İster okyanusun kalbi olsun isterseniz de başka bir şey, ortaya çıkacak şey dünyada rahatlıkla ses getirecektir.

Böylesine özel bir elmas olduğu düşünüldüğünde alıcısının olması beklenebilir, ancak 1000 karattan daha büyük elmaslarda bu tarz sorunlar meydana gelebiliyor. Çünkü elmas ufaltılmadığı için kesim, berraklık, renk, kusurlar gibi pek çok detay bilinmiyor. Durum böyle olunca 70 milyon dolar verilerek alınmış bir elmasın 90 milyon dolara çıkacağı gibi 30 milyon dolara inebileceği de konuşuluyor.

Bunlara ek olarak büyük bir elmasın kesilme işlemi aylarca hatta yıllarca sürebilir. Elmasın alacağı şekle göre son derece uzun süreler gidebiliyor. Anlayacağınız işlenmemiş elmas akıbetini koruyor. Siz olsaydınız elması satın alarak kendinizi riske atmak ister miydiniz?