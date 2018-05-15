Dünyanın İlk 1 TB Hafızaya Sahip Telefonu: Smartisan R1

Çin'in yükselen değerlerinden Smartisan, R1 modelinin 1 TB'lık varyasyonu ile bir anda gündeme oturdu.

Ülkemizde pek fazla tanınmayan fakat günden güne pazarda değerlenmeye başlayan şirketlerden Smartisan, oldukça ilginç bir strateji belirleyerek ismini akıllı telefon tarihine kazıyacak bir cihaza imza attı. Yakın zamanda Smartisan R1 adını 1 TB dahili depolama alanı sebebiyle sık sık duyacağız. Yeni 1 TB’lık akıllı telefonu ile Smartisan, cep telefonları tarihinde bu değere ulaşabilen ilk telefon olarak yeni bir rekora imza atıyor. Üstelik tam bir amiral gemisi olan cihaz, yalnız depolama alanıyla değil, diğer özellikleriyle de gayet başarılı bir potansiyele sahip.

2242 x 1080, 18.7:9 oranıyla 6.17 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihaz, Gorilla Glass 3’le korunuyor. Renk gamı oranı %96 olan cihazın Snapdragon 845 yonga setinde 2.8Ghz işlemcisi oldukça iddialı. 4 farklı varyant ile gelen Smartisan R1, 6GB RAM - 64GB depolama, 6GB RAM - 128GB depolama, 8GB RAM - 128GB depolama ve 8GB RAM - 1TB depolama kombinasyonları ile satışa sunulacak.

Çift arka kamerası bulunan R1, 12 MP’lik Sony IMX363 ve 20MP’lik Sony IMX350’nin başarılı bir kombinasyonun oluşmasının yanında, ‘Öğrenebilen Makine Teknolojisi’ sahibi 24MP’lik ön kamerası ile gerçek zamanlı güzellik modunu desteklemektedir. Sözün özü karşımızda gerçek bir selfie canavarı var.

Quick Charge 4+ destekleyen Smartisan R1, ortalama sayılacak 3600mAh’lık pilini affettirecek seviyede son derece başarılı bir hızlı şarj sistemine sahip. Cihazla ilgili en ilgnç durumlardan bir diğeri ise kuşkusuz ki fiyat skalası. 549 dolarlık makul bir fiyattan başlayan cihaz 1TB’lık rekortmen cihazı söz konusu olduğunda 1388 dolarlık fiyatı ile en düşük varyasyonunun 2 katından da yüksek bir fiyata ulaşıyor.

Henüz Türkiye pazarına yönelik hiç bir girişim yapmamış olan Çinli şirketin, Smartisan R1 için biçtiği fiyat skalası; 6GB RAM - 64GB / 549 Dolar, 6GB RAM - 128GB / 627 dolar, 8GB RAM - 128GB / 705 dolar ve 8GB RAM - 1TB / 1388 dolar olarak belirlenmiş durumda.