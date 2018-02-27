Seagate Beckup Plus Hub, 10 TB’lık yeni bir modelle dünyada bir ilki başardı. Ülkemizde ise satışa çıkacağı ilk yer n11.com oldu. Bu büyük boyutlu harici diskin bir diğer özelliği ise şarj istasyonu olarak kullanılması.

Elektronik aletlerimizin içindeki depolama birimleri, daha şık ve daha kompakt cihaz tasarımlarından dolayı boyut olarak gelişemiyor. 2 TB’lık bir sabit diske sahip olan bilgisayarlar bile nadiren bulunabiliyor. SSD teknolojisinin de yaygınlaşması, bulut teknolojilerinin kullanımı derken cihazla birlikte gelen hafıza birimlerinin artık boyut olarak evrilmediğini görüyoruz.

Diğer taraftan internet ortamında saklamak istemeyeceğimiz özel verilerimizi, cihazların yetersiz hafızalarında sonsuza dek saklayamıyoruz. Özellikle şirketlerdeki verilerin bulut ortamına aktarılması, büyük problemler teşkil ediyor. Anlayacağınız harici sabit diskler ne kadar büyük boyutta olurlarsa o kadar çok işe yarıyorlar.

Yıllardır depolama birimleri üzerine çalışan Seagate, dünyanın en büyük hafızaya sahip harici disk modelini duyurdu. Backup Plus Hub serisinin 10 TB’lık yeni modeli de ülkemizde ilk defa n11.com’da satışa sunuldu.

Cihaz, merkezi bir veri bankası görevi görmesinin yanı sıra tablet, akıllı telefon, aksiyon kamerası gibi pek çok bataryalı taşınabilir cihazı da şarj edebiliyor. Mac ve Windows işletim sistemleriyle birlikte çalışan harici diskin ülkemizdeki fiyatı ise 1.299 TL. Açıkçası 10 TB’lık veriyi güvenli bir şekilde depolamak için daha uygun bir seçenek bulmak zor.

Yüksek hızlı USB 3.0 ve USB 2.2 uyumu bulunan cihaz, bilgisayarlara takıldığı anda çalışmaya hazır hale geliyor.

Veri güvenliği endişelerinin arttığı bir zamanda böyle ürünlerin büyük alternatifler oluşturduklarını söylemek mümkün. Bakalım bundan sonra rekor hangi üründe olacak?