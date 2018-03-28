Dünya’nın İlk 3B Yazıcıyla Üretilen Elektrikli Arabası!

Çinliler her zamanki gibi tüketici teknolojisinde çığır açıyorlar. XEV isimli bir firma, 10 bin dolar ücret karşılığında satın alınabilecek 3 boyutlu yazıcı çıktılarıyla üretilen aracı LSEV’yi piyasaya sürdü.

Üç boyutlu yazıcılar, gelecek vadeden en gelişmiş teknolojiler arasında yer alıyorlar. Onlarla yapay organlar, makine parçaları ve arabalar da üretiliyor. İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan ve sadece bir adet olarak üretilen elektrikli bir araç var. Ancak şimdi Çinli bir firma, işi tüketicilere yönelik yapmanın formülünü buldu, hem de sadece 10 bin dolara. Elektrikli bir araba söz konusu olduğundan fiyatın oldukça avantajlı olması göze çarpıyor.

XEV firmasının CEO’su Xiaofan Luo, üretim hattında üç boyutlu yazıcılar kullanan başka şirketlerin de olduğunu kabul ediyor. Ancak geliştirip piyasaya sürdükleri LSEV isimli model, büyük bir kısmının yazıcı çıktısı olmasıyla dünyada bir ilki temsil ediyor.

LSEV, 2.4 metre uzunluğa, 1.2 metre genişliğe ve 1.4 metre de yüksekliğe sahip bir araç. Kendisine en yakın rakibi ise Smart tarafından üretilern ForTwo isimli model. Toplam 450 kilogram ağırlığı bulunan LSEV, saatte 69 kilometrelik hız limitine sahip. Dolu bir batarya ile de 149 kilometre yol gidebiliyor.

XEV, aracı toplamda 57 farklı bileşenden ürettiğini söylüyor. Bu nedenle oldukça hafif ve az bileşene sahip bir gövdesi var. Üç boyutlu yazıcı çıktısı olamayan kısımlar ise şasiler, koltuklar ve camlar. Motor ve batarya da doğal olarak yazıcılar tarafından üretilemiyorlar. Fakat bunlar haricinde aklınıza gelecek her bileşen, üç boyutlu yazıcılar tarafından basılıyor.

Boyut ve güç oranına bakıldığı zaman XEV, modern araçlardan 4 ila 5 kat daha güçlü bir araba üretmeyi başardıklarını söylüyor.

Peki bir tane LSEV inşa etmek ne kadar vakit alıyor?

Cevap: 3 gün. Firma sadece 3 günde elektrikli aracın bir tanesini üretebiliyor. 2019 yılında Avrupa ve Asya’da satışa sunulacak araç, hız limitinden dolayı şehirler arası otobanlara çıkacak kapasitede olmasa da şehir içi yollarda ve yakın bölgelere düzenlenen seyahatlerde kullanılabilir.

XEV, şimdiden 10.000 dolarlık etiketiyle 7000 adet sipariş almayı başardı. Hedefi ise önümüzdeki yılın sonuna kadar 20.000 adet üretip, müşterilere ulaştırmak. Aracın Türkiye’ye gelme durumu ise henüz net değil.