Dünyanın İlk 3 Ekranlı Prototip Dizüstü Bilgisayarı, CES’teki Standından Çalındı!

Razer’ın CEO’su Min-Liang Tan, 3 ekrana sahip prototip dizüstü bilgisayarının CES’teki standından çalındığını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarları arasında yer alan CES’in bu yıl ki etkinliğinde, Razer’ın ürettiği üç ekranlı prototip dizüstü bilgisayar, katılımcılara gösterildiği standından çalındı. Şirketin CEO’su olan Min-Liang Tan, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ‘Prototiplerin ikisinin CES’teki standlardan çalındığını bugün öğrendim’ açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak ‘Gerekli raporları hazırladık. Fuar yöneticileriyle ve kolluk kuvvetleriyle bu konu hakkında birlikte çalışma içerisindeyiz’ diyen Min-Liang, bu ürünlerin Project Ariana olarak adlandırılan Chroma projektörü ve üç ekranlı dizüstü bilgisayar (Valerie) olduğunu söyledi.

Bu olay, Razer’ın başına ilk kez gelmiş değil. Daha önce 2011 yılında, şirketin San Francisco’daki Razer R&D laboratuvarından iki deneysel Blade prototipi de çalınmıştı. Bunun ‘acaba şirket içerisinde hırsızlar mı var?’ şeklinde bir algı oluşturduğunu fakat bunu kabul etmediğini söyleyen Min-Liang Tan, ‘Hırsızlığa karşı çok hassas davranıyoruz, ayrıca bu endüstriyel tabanda değerlendirildiğinde bu çok ciddi bir suç. Bu tür suçların cezasının çok ağır olduğu bilinir, o yüzden bunu ‘bizden birinin’ açık açık yapabileceğini düşünmüyorum’ dedi.