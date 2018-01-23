Dünyanın İlk 512 GB microSD'si Şubat Ayında Piyasaya Çıkacak!

Tırnak boyutunda bir cihaz olmasına rağmen sunduğu 512 GB'lık boyutuyla kocaman işler yapan Integral Memory'nin yeni belleği, telefonlarda ki 4K sorununa bir çözüm bulmayı hedefliyor.

Günümüz amiral gemisi sınıfı telefonlarda standart olarak 4K kamera desteği bulunuyor. Kamerayı bu çözünürlükte kullanmak videoların çok daha güzel çıkmasını sağlasa da telefonlarımızdaki büyük sorunlardan birinin de oluşmasına sebep oluyor. Telefonlarımızda yeterli depolama imkanı bulmakta her zaman zorlanıyoruz. Yalnızca 1 dakikası bile çok yüksek boyutlara ulaşan 4K videolar ise, bu depolama alanımızı orantısız bir şekilde kullanıyorlar.

Integral Memory, buna bir çözüm olmak için 512 GB’lık microSD kartını duyurdu. Şubat ayında piyasaya çıkacak kartın, özellikle 4K fotoğraf ve videolar için tasarlandığı açıklandı. Yalnızca bir tırnak boyutunda olan microSD kartın içerisinde yarım terabaytlık veri saklamak, gelecekte teknolojinin ne şekilde evrileceğini merak etmemizi sağlıyor.

Kartın maksimum aktarım hızı 80MB/sn olsa da bu hızlara ulaşması beklenmiyor. Zaten Integral Memory’nin amacı en hızlı microSD kartı çıkarmak değil, en fazla depolama alanına sahip olmaktı.

Kartın şu anda ne kadar mal olacağı ya da İngiltere dışında rahat bulunup bulunmayacağı bilinmiyor. Buna rağmen yapılan açıklamalara göre kartın Şubat ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Amazon’da 400GB’lık bir kartın 250 dolardan satıldığı düşünülürse, bu kartın da en azından 300 dolardan fazla olacağını öngörebiliriz.

Son dönemlerde koskoca mekanik hard diskler yerine SSD gibi durağan depolama alanlarına önem verildi. microSD’nin de bir şekilde içine girdiği SSD sınıfı, yakında tek depolama tercihimiz olabilir. Peki, sizce bu kadar küçük bir alana bu kadar çok veriyi nasıl saklıyorlar? Yorumlarınızı bekliyorum.