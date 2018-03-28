Dünyanın İlk 5G Servisi Hizmet Vermeye Başladı!

Yeni nesil kablosuz ağ teknoloji 5G, hayatımıza girdikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü devrim sadece bağlantı hızlarında gerçekleşmeyecek. Telefonlarımızı tek bir şarjla 1 ay kadar kullanacağımız bile söyleniyor. İşte bu devrimin ilk sesleri, dünyanın bir diğer ucu olan Avustralya’dan geldi. Halka açık ilk 5G şebekesi hizmete başladı.

Avustralya’nın en büyük telekom şirketi olan Telstra bugün, ülkenin kuzeydoğu eyaleti olan Queensland’din Gold Coast isimli kentinde dünyanın ilk 5G sinyalini halka açtı. Bu sinyal şimdilik sadece belirli noktalardan, cihazların Wi-Fi aracılığıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Çünkü 5G’li bir telefon ya da bir başka cihaz henüz üretilmedi. Ancak Wi-Fi kaynağı 5G olunca sunduğu geniş bantlı hizmeti bağlanarak kullanabiliyorsunuz.

Teorik olarak bakıldığında dünyanın ilk halka açık 5G hizmetini sunan şirket, bu çalışmayı hizmet kalitesini arttırmak amacıyla deneysel olarak gerçekleştirdi. Bu nedenle insanlar, ücretsiz bir şekilde ağı kullanabiliyorlar.

Henüz raflarda 5G’li bir cihaz bulunmadığından, Telstra’nın bu adımı oldukça anlamlı görünüyor. Gene de bu noktadan internete bağlanan insanlar, cihazlarının kapasitesi tarafından desteklenen maksimum hıza göre hareket edebilecekler. Bir başka deyişle cihazın modemi en fazla 100 mbps vadediyorsa, bağlandığınız nokta 1 Gbps dahi olsa 100’ü üzerine çıkamayacaklar.

Uzmanlar, ilk açıklamalarında 3G bağlantı hızıyla kıyaslayan bir testin sonuçlarını açıklayıp, yüksek çözünürlüklü bir filmin 5G ağında 3G’den 1000 kat daha hızlı indiğini belirtttiler. Telstra’nın bu hizmeti kısa bir süreliğine yapılacak ve elde edilen sonuçlar, ülkeye inşa edilecek yeni altyapı sistemlerinde kullanılacaklar.





5G’nin dört gözle beklediği bir diğer kullanım alanı ise sürücüsüz araçlar. Bunun için kablosuz iletişim ağına sahip otomobillerin doğruda uydulara bağlanarak, sürücü kontrolü olmadan götürülmesi bekleniyor. Aynı zamanda bu sistem, uzaktan şoförlük için de geçerli olacak.

Diğer taraftan 5G, batarya verimliliği konusunda da önemli yeniliklere sahip olacak. Bundan önce yapılan 3G ya da 4G gibi değişimlerin aksine, internete bağlanan her cihazın kaderi değişmek üzere. Üreticiler, 5G modemlere sahip cihazlar tasarlamaya devam ederlerken, operatörler de gerekli altyapı çalışmalarını hızlandırıyor.