BioNTech, dünyanın ilk akciğer kanseri aşısını test etmeye başladı. Testlerin gerçekleştirileceği ülkeler arasında Türkiye de var.

Akciğer kanseri, dünyanın en ölümcül hastalıkları arasında yer alıyor. Öyle ki yılda 1,8 milyon civarı insan bu yüzden hayatını kaybedebiliyor. Bu nedenle de bilim insanları akciğer kanserine yönelik sürekli çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Şimdi ise akciğer kanseri konusunda devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu biyoteknoloji devi BioNTech, dünyanın ilk akciğer aşısını test etmeye başladı.

Testler, Türkiye de dahil 7 ülkede gerçekleştirilecek

Birleşik Krallık’ta bulunan 67 yaşındaki Janusz Racz isimli bir akciğer kanseri hastası, aşıyı alan ilk insan olarak tarihe geçti. Aşının testlerinin Birleşik Krallık’a ek olarak 6 ülkede daha yapılacağı aktarıldı. Bunlar arasında Türkiye de var. Diğerleri ise Almanya, İspanya, Polonya, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri.

BioNTech tarafından geliştirilen aşı, BNT116 ismine sahip. COVID aşısı gibi mRNA teknolojisini içeriyor. Yaptığı şey ise bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanımasını ve onlara saldırmasını sağlamak. Bu şekilde kanser hücrelerini yok etmek ve yeniden ortaya çıkmalarını engellemek amaçlanıyor. Aşı, küçük hücreli dışı akciğer kanserini (KHDAK) hedef alacak şekilde tasarlandı. KHDAK, akciğer kanseri vakalarının %85’ini oluşturuyor.

Çalışmada 7 ülkedeki 34 araştırma merkezinde deneyler gerçekleştirilecek. Testlere, ameliyat ve radyoterapi evrelerden hastalığın ilerlemiş hâline sahip olanlara kadar çeşitli evrelerdeki yaklaşık 130 hasta katılım gösterecek.

Devrim niteliğinde olarak nitelendirilen aşının nasıl sonuçlar vereceğini zamanla göreceğiz. Umarız başarılı olur ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir.