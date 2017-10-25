Daha önce Türk mühendisler tarafından Dubai'de düzenlenen fuarda tanıtılan dünyanın ilk akıllı devriyesinin yeni nesil versiyonu duyuruldu.

Ekin Patrol G2, Philadelphia’da düzenlenen dünyanın en büyük polis fuarı Uluslararası Polis Şefleri Birliği Fuarı'nda tanıtıldı. Güvenli şehir teknolojilerinde mobil devriye dönemini başlatarak fark yaratan sistem, kamusal alanların daha güvenli ve yaşanabilir olmasını sağlıyor. Devriye gezdiği süre boyunca görüş alanını kesintisiz kayıt altında tutan Ekin Patrol G2, suç ve suçlularla mücadelede emniyet görevlilerinin en büyük destekçisi.

Çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen ve birçok ülkeden geçen Ekin Patrol G2, fuarda Philadelphia Polis Departmanı başta olmak üzere, Florida Polisi’ne bağlı çalışan Amerikalı eski basketbolcu Shaquille O’neal ve birçok emniyet otoritesinin ilgi odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Polis Şefleri Birliği tarafından organize edilen IACP Fuarı, her yıl dünya genelinden binlerce katılımcıyı ağırlayarak, polis teşkilatları ve uzmanlara teknik ekipman ve teknoloji çözümleri sunuyor.

Şehirlerin güvenliğini artırmak amacıyla polis, jandarma, itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlanan Ekin Patrol G2, yüksek teknolojili mobil bir denetleme sistemi. Sistem, hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilme özelliğine sahip. Yeni versiyonu ile birlikte tasarımı ve teknolojisi tamamen değişen Ekin Patrol G2, tüm şehir gözetleme sistemlerini tek bir çatı altında toplayıp kontrol eden Ekin OS–Red Eagle ‘Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi’ ile yönetiliyor.

Gözünden hiçbir şey kaçmıyor

Hareket halindeyken plaka-yüz tanıma ve hız-park ihlal tespiti yapan Ekin Patrol’ün yeni versiyonu Ekin Patrol G2’nin en önemli özelliği; 360 derece gözetim imkanı sunarak, sabit sistemlerin olmadığı noktaların kontrolünü sağlaması. Dört tarafına yerleştirilen kameralar ile Ekin Patrol G2 kesintisiz görüş olanağı sağlıyor ve sabit sistemlerin bulunmadığı alanlarda, fark edilmesi zor eylemleri dahi kaydedebiliyor. Ekin Patrol G2, istenildiğinde sadece öndeki ya da yandaki değil, arkadan gelen araçların da hız ve plakalarını algılama özelliğine sahip. 5 şeride kadar plaka tanıma ve hız ihlal tespiti yapabilen mobil devriye, birbirine çok yakın araçlar için park ihlal taraması gerçekleştirebiliyor. Aranan veya çalınan araçların belirli bir veri tabanında tanımlanması ya da park süresini aşan araçların tespiti bu sayede mümkün oluyor.

Hareket halindeyken yüz tanıyabiliyor

Polis, jandarma ve itfaiye gibi araçlar için tepe lambası konseptinde tasarlanan sistem her türlü araca ve bagaj bölmesine uyumlu şekilde kompakt olarak çalıştırılıyor. Gerekli durumlarda öndeki ve arkadaki araçların içine ışık tutabilen Ekin Patrol G2’de ısı ve nem sensörü de bulunuyor. Şüpheli araçların tespitinde tablet uygulamasına ve kontrol merkezine tercihe göre sesli veya görsel alarm gönderen sistem, güvenli şehir yönetim sistemi ile anında iletişim kuruyor. Yüz tanıma da yapabilen Ekin Patrol G2, görüş alanında bulunan insan yüzlerini anında görüntüleyerek veri bankasına aktarıyor; mevcut veriyi sistemdekilerle eşleştiriyor ve yüzlerin yüksek doğruluk oranında tanınmasını sağlıyor.

Dünyada Tek

Yeni nesil versiyonunun lansmanı yapılan Ekin Patrol G2 daha önce pek çok kez, dünyanın en prestijli yarışmalarında ödüle layık görüldü. Eylül ayında Amerikan Uluslararası Golden Bridge Ödülleri’nde Yenilikçi Bilgi Teknolojileri alanında Gümüş Ödül kazanan sistem, CES 2017’den de Onur Ödülü ile Türkiye’ye döndü. Ekin Patrol, German Design Awards’ta Excellent Product Design alanında 2017 Jüri Özel Ödülü, Stevie Awards Best New Product-Bronze Ödülü ve A Design Ödülü’nün sahibi oldu. Sistem 2014 yılında düzenlenen Dünya Teknoloji Ödülleri’nde (WTN) ise finale kaldı.