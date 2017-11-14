Alttan ısıtmalı koltuklar sıkça karşımıza çıkıyor, ancak ilk kez alttan soğutma sistemi olan bir oyuncu koltuğu ile karşı karşıyayız.

Eğer bizim çalıştığımız gibi bilgisayarda iş yapıyorsanız veya masaüstü bilgisayarlarda sağlam bir oyuncuysanız, muhtemelen birazdan göstereceğimiz koltuklar çok fazla ilginizi çekecektir. Son yıllarda bilgisayar koltuğundan ziyade “oyuncu koltuğu” adı altında şekillenmeye başlayan bazı koltuklar var. Saatlerce kıpırdamadan oyun oynayan oyuncular(-ki bunu hiç bir şekilde önermiyoruz) için geliştirilen bu koltuklar, oyunculara en yüksek konforu sunmak için çabalıyorlar.

Bu konuda öncü firmalardan birisi olan Thermaltake, poponuzu en üst düzeyde rahat ettirecek yeni modelini duyurdu. Bizim yaşadığımız yer olan İzmir gibi bölgelerde yazları bu koltuklara oturmak sıcaklardan dolayı pek hoş olmaz. Yeni X Comfort Air ile böyle bir sıkıntınız kalmayacak. Koltuğun içine yerleştirilmiş dört adet fan sayesinde, dünyanın ilk hava soğutmalı koltuğu olacak X Comfort Air, normalde alttan ısıtmalı koltuklara alıştığımız bir dönemde alttan soğutmalı bir sistemle geliyor.

Poponuzu serin tutmak için geliştirilen bu yeni sistem, otomotiv sektöründe de kullanılan tasarımın izinden gidiyor. Thermaltake’in açıklamalarına göre endüstri standardından iki kat daha fazla olan 75.000 saat kullanım ömrü sunan koltuk, üç farklı mod arasında seçiminizi yaparak poponuz için en konforlu soğukluğa ulaşmanızı sağlayacak.

Sandalyenin çerçevesi kalın çelikten yapılmış ve bu çelik, yoğun bir köpük dolgu ile kaplanmış. Bu köpüğün üzerine bir de nefes alabilen suni deri eklenince hem sağlam hem de güzel bir görünüm sağlanmış. Koltukta bunlarla birlikte artık olmazsa olmazlardan olan eğme mekanizması, sırt desteği ve ekstra başlık desteği de bulunuyor.

500 dolardan satışa sunulan ürünler biraz pahalı gibi gözükse de, bizim gibi işinden dolayı bütün gün koltuk üzerinde oturan insanlar için büyük bir konfor sunuyor.