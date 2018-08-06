Dünyanın ilk Android akıllı telefonunu üreten şirket ve bir zamanların en popüler akıllı telefon markası olan HTC, nasıl oldu da dünyanın en az tercih edilen global markalarından biri haline geldi?

Günümüzde Sony ile birlikte ‘dünyanın en az tercih edilen global akıllı telefon üreticisi’ unvanı için rekabet eden HTC, akıllı telefon yolculuğuna nasıl başladı, bugün bulunduğu konuma nasıl geldi hiç merak ettiniz mi? Geçtiğimiz yıl kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutlayan HTC, 1997 yılında ‘High Tech Computer Corporation’ adı ile Tayvan’da kuruldu. Şirketin kuruluş amacı dizüstü bilgisayarlar olsa da odağın cep bilgisayarlarına, buradan da akıllı telefonlara kayması fazla uzun sürmedi.

HTC’nin piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon HTC Blue Angel oldu. 2004 yılında resmi olarak tanıtılan cihaz, Windows Mobile 2003 ile çalışıyordu ki o dönem iOS ya da Android bulunmadığından doğru bir tercih olduğu söylenebilir. Tek çekirdekli 400MHz frekans hızına sahip bir işlemciye sahip olan Blue Angel, 128MB RAM kapasitesi ile günümüz akıllı telefonlarına göre oldukça mütevazı özelliklere sahipti. Ancak yine de Blue Angel’ı fazla küçümsemeyin zira 2005 yılında Angry Bird oynayabileceğiniz nadir telefonlardan biriydi.

HTC’nin Windows Mobile işletim sisteminin kullanıcı arayüzünde yaptığı özelleştirmeler, HTC akıllı telefonların çok daha kullanıcı dostu olmasını sağlıyordu. 2007 yılında HTC Touch ile birlikte kullanıma sunulan TouchFLO arayüzü, kullanıcılar tarafından beğenilmişti. 2.8 inç boyutunda HVGA dokunmatik bir ekrana sahip olan HTC Touch, mükemmel bir cihaz olmasa da dönemin şartlarına göre oldukça iyi bir kullanıcı arayüzü sunan TouchFLO sayesinde piyasaya çıktıktan bir yıl sonra 2 milyon adet satmayı başarmıştı.

Ancak HTC yalnızca kendisi için üretim yapmıyordu. Diğer büyük şirketler için de donanım üretmeye devam ediyordu. Öyle ki; Sony’nin akıllı telefon markası olan Xperia’nın ilk modeli Sony Ericsson Xperia X1 bizzat HTC tarafından tasarlandı ve üretildi. Xperia X1 ile birlikte aynı yıl T-Mobile G1 ya da diğer adı ile HTC Dream de piyasaya sunuldu. Android işletim sistemine sahip ilk akıllı telefon olan HTC Dream, QWERTY klavyesi ve genel yapısı itibari ile günümüz akıllı telefonlarından oldukça farklı görünüyordu.

HTC, Android işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu tanıtmış olsa da Windows Mobile işletim sisteminden kopması kolay olmadı. 2009 yılında tanıtılan HTC HD2, şirketin Windows Mobile işletim sistemi ile tanıttığı belkide en iyi akıllı telefondu. Ancak 2010 yılında Android işletim sistemi ile gelen HTC Desire, yeni HTC Sense arayüzü ile akıllı telefon deneyimini bambaşka bir noktaya taşıdı. Kendi akıllı telefonları ile yükselişini sürdüren HTC, bir yandan da Google’ın resmi Nexus akıllı telefonlarını üretmeye çoktan başlamıştı.

HTC’nin çıkışı da inişi de Beats yüzünden oldu. HTC One X modeli ile amiral gemisini satın alanlara pahalı ve lüks Beats kulaklıklar hediye eden HTC, zamanla değerini kaybetti ve Beats yeterli olmuyordu. 2011 yılında 300 milyon dolar karşılığında Beats’in %50.1’lik hissesini satın alan şirket, bir yıl sonra yarısı, iki yıl sonra ise tamamını Beats’e geri sattı. İlerleyen dönemde Apple’ın Beats’i 3.2 milyar dolara satın alması HTC’nin yaptığı hatayı fark etmesine neden oldu. Daha da kötüsü artık akıllı telefon endüstrisinin lideri Samsung’du.

HTC EVO 3D, Hollywood’un 3 boyutlu filmlerine benzer üç boyutlu video çekebilme iddiası ile piyasaya sürüldü. Şirket ayrıca Facebook markalı akıllı telefonlar üretmeyi de düşündü. Ancak popüler marka ya da teknolojilerin kullanımı HTC’nin eski parlak günlerine dönmesine yardımcı olamazdı. HTC One, MWC 2013’te ‘En İyi Yeni Mobil Cihaz’ ödülünü almıştı. Ancak bu ödül tüketiciler tarafından bir karşılık bulmuyordu. HTC, 4MP UltraPixel kamerası ile düşük ışık koşullarında mükemmel fotoğraflar çekebileceğini iddia etti. Ancak bu da Samsung’un önüne geçmesine yardımcı olmadı.

HTC’nin Google için akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor olması, 2016 yılında tanıtılan HTC Vive ile birlikte şirkete ciddi bir gelir kapısı oluşturdu ve HTC’nin yıkılmasını önledi. Ayrıca Google’ın Pixel üretimi için HTC’nin Pixel üretim bölümünü 1.1 milyar dolara satın alması, HTC’nin kısa süre için de olsa maddi açıdan rahatlamasını sağladı. Yine de makalenin başında da belirttiğimiz HTC, en başarısız global akıllı telefon üreticilerinden biri. Ancak şirket, doğru tercih ve iyileştirmeler ile eski günlerine dönebilecek potansiyele de sahip.